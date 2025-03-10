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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ''Askıda Fatura'' uygulamasını başlattı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ''Askıda Fatura'' uygulamasını başlattı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın; birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın ayı Ramazan’da ''Askıda Fatura'' uygulamasını devreye aldı. Faturasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar ile yardımsever vatandaşlar arasında görünmez bir bağ kuran Büyükşehir ‘Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek.’ düsturuyla Balıkesir’de dayanışma ruhunu güçlendiriyor. Bu kapsamda son 3 günde yaklaşık 130 bin liralık fatura, askıdan alınarak yardımseverler tarafından ödendi.

Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla projelerini bir bir hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın şimdi de birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın ayı Ramazan’da, şehir içinde dayanışmayı artıracak bir uygulamayı hizmete aldı. ‘Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek.’ düsturuyla hareket ederek ‘Askıda Fatura’ hizmetini başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; yardımsever vatandaşlarla, faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar arasında görünmez bir bağ kuruyor. Elektrik ve su faturası ödemelerini kapsayan sisteme vatandaşlar, https://askidafatura.balikesir.bel.tr/ linkinden ulaşabiliyor.

Ödemenin ardından bilgilendirme SMS’i gönderiliyor

Faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar, web sitesine fatura bilgilerini bırakıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda onaylanan faturalar, sistemde görünür hale getiriliyor. Yardımsever vatandaşlar da sistem üzerinden seçtikleri faturaları, kredi kartları aracılığıyla ödeyebiliyor. Faturası ödenen ve faturayı ödeyen vatandaşların her ikisine de ödeme işlemi gerçekleştirilmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bilgilendirme SMS’i gönderiliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ''Askıda Fatura'' uygulamasını başlattı - Resim : 1

Balıkesirliler 3 günde 130 bin liralık faturayı askıdan indirdi

Dayanışmanın ve paylaşmanın sembolü Ramazan Ayında bu mutluluğu büyütmek adına Askıda Fatura Uygulamasını hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Ahmet Akın "Elektrik ve su faturalarını kapsayan Askıda Fatura Uygulamamızla yardımsever halkımız ve faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımız arasında dayanışma köprüsü kuruyoruz. Ne mutlu ki Balıkesir Ailem de bu dayanışma çağrımıza kayıtsız kalmıyor. Son 3 günde yaklaşık 130 bin liralık faturayı vatandaşımız askıdan alarak Kuvayı Milliye dayanışmasına yepyeni bir boyut kazandırdı. İnsan onuruna yakışan bir yardımlaşma kampanyası olan Askıda Fatura ile alan el ile veren eli görmüyor. Kampanyamıza destek veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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