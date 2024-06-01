Balıkesir büyükşehir Belediyesi Başkanı Akın: Balıkesir Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak

Balıkesir büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve iki gün süren “Balıkesir Dönüşüm Kongresi” sona erdi.

10 ana başlıkta oturumun yapıldığı kongrede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Prof. Ruşen Keleş, Prof. Tarık Şengül, Prof. Övgün Ahmet Ercan ve TÜSİAD Başkanı Orhan Turan gibi 40’a yakın uzman konuştu. İki gün süresi içinde binlerce izleyicinin takip ettiği kongrede 10 farklı Çalışma Grubu’na ise 600’ün üzerinde meslek odası, sendikacı, STK temsilcisi, muhtar, akademisyen ve kamu kurum temsilcisi katıldı ve çalışmalarının sonuçlarını kongreye sundular.

Kongrenin kapanışında konuşan Balıkesir büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Akın "Türkiye'nin ikinci yüzyılının başında Kuvayı Milliye ruhuna yakışan bir anlayışla milli birlik ve beraberlikle memleketimizi kalkındırmaya kararlıyız. Balıkesir beş yılın sonunda Türkiye'nin parlayan yıldızı olacak” vurgusu yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "Dönüşüm kelimesi çok önemli bir kelime, milletimiz bize çok yönlü bir dönüşüm talimatını bize verdi, şehirlerimizden köylerimize kadar her yerde bir dönüşüm talebi var” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise yaptığı konuşmada “yöneticiler şehircilik konusunda, planlamanın” önemine vurgu yaparak “bu yapılmazsa hem ulaşım, hem altyapı konusunda ortaya keşmekeş çıkıyor ve kamu kaynaklarımızı boşa harcıyoruz” dedi.

Balıkesir Dönüşüm Kongresi’nin ikinci gününde yapılan konuşmalara ve Kongre Sonuç Bildirisi’ne yansıyan bazı başlıklar şöyle oldu:

AKIN: BALIKESİRİMİZİ ÖNCÜ KENT YAPACAĞIZ

Bütün çalışmalarımızı akla, bilime ve mantığa uygun yapıyor, teminatını aldığımız, ilkelerini benimsediğimiz ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında Kuvayı Milliye ruhuyla aynı inanç ve kararlılıkla, Bandırma Vapurundakilerin inanç ve kararlılıkla sürdürüyoruz.

Balıkesir bugünkü ekonomik ve sosyal durumu hak etmiyor. Oysa son derece zengin kaynaklarımız var. Müthiş bir konumumuz var. Kalkınmaya ve yeni bir modele ihtiyacımız var. Balıkesir Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye'nin kalkınma ve çağdaşlaşma yolundaki yürüyüşüne önderlik edecek ruha da, vizyona da, kudrete de, enerjiye de sahiptir. Balıkesir'e dair ne yapacaksak ben ve arkadaşlarım siz Balıkesir aileme soracağım, danışacağım ve sizleri yönetim süreçlerine dahil edeceğiz. Balıkesir Dönüşüm Kongresi'ni de işte tam bu nedenle düzenledik. Bugünden itibaren ne yapacağını bilen, nereye gideceğini bilen bir Balıkesir'le karşı karşıyayız. Balıkesir Planlama Ajansı'nı hayata geçireceğiz.

Kongre sırasında 600’ün üstünde sivil ve kamu kuruluşu temsilcisinin tartışarak şekillendirdiği ve ”Kentsel Planlama ve Kentsel Dönüşüm; Afet Riskinin Azaltılması ve Afet Yönetimi; Adalet, Eşitlik ve Sosyal Kalkınma; Sürdürülebilir Ulaşım ve Balıkesir; Eğitim, İstihdam ve Kariyer Planlama; Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Çalışmalar; Kültürel Miras; Turizm; Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma; Enerji ve İklim Değişikliği” şeklinde 10 ana başlıkta topladığı çalışmaları rehber alacağız.

Önümüzdeki beş yılımızın sonunda Balıkesir'imizi demokratik, katılımcı ve şeffaf bir şekilde yönetilen yüksek yaşam kalitesine sahip, bilimin peşinde koşan, dünya ile rekabet eden, ihracat odaklı, yüksek teknoloji ve marka değeri yüksek ürünlere yoğunlaşan iklim değişikliğine ve afetlere dirençli, yenilikçi, tarımda, turizmde, kültürde, teknolojide öncü bir kent haline getireceğiz...

İMAMOĞLU: MİLLETİMİZ BİZE DÖNÜŞÜM TALİMATI VERDİ

“Dönüşüm denince yönetimde dönüşüm, sosyal hakların dağıtımında dönüşüm, şehirde sosyal adaleti ve sosyal demokrasiyi en üst seviyede yakalamanın ve uygulamanın yöntemlerinde ve tabii ki kentsel dönüşüm, depremle mücadelede dönüşümü anlıyoruz” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu "Bütün bunlar yeni nesil siyasetin ve yeni nesil belediyecilik anlayışının da temel başlıkları. Bu konuda yoğun çalıştığımızı bilmenizi istiyorum. Biz özellikle halkçı ve icraatçı bir belediyeciliği en adil şekliyle, en kapsayıcı şekliyle insanlarımızın güncel sorunlarını çözerken orta ve uzun vadeli sorunlarına da çözüm oluşturan başlıklarını sıralayıp konunun bütün paydaşlarıyla tartışılmasını sağlayıcı mekanizmalar kurmak en önemli çabamız oldu. Önümüzdeki 5 yılı daha etkin hale getirmek istiyoruz. Tam da bu kapsamda Balıkesir'de ortaya koyulan bu değerli toplantıda sadece Balıkesir için değil, bütün kentlerimiz için çok önemli başlıkların ortaya çıkacağını da görebiliyoruz. Kentlerin yüzyılında yaşıyoruz.

YAVAŞ: PLANLAMA VE EĞİTİM ZORUNLU OLMALI

"19'uncu yüzyılın başında neredeyse dünya nüfusunun sadece yüzde 2'si kentlerde yaşarken 20'inci yüzyılın başlarında bu oran yüzde 10'a yükselmiş. Şu anda ise yüzde 50'sine yükselmiş durumda. Dolayısıyla kentlerin bir kapasitesi var” vurgusu yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş “Şehir planlama bürolarının kurulması ve buradan çeşitli kurumların, sadece belediye imar komisyonun değil meslek odalarına dahil olacağı bir şekilde en azından planlanan yerlerin başımıza gelebilecek olaylar dikkate alınıp yeniden planlanması gerektiğini düşünüyorum. Acı tecrübeleri yaşayarak maalesef bizzat görmüş olduk. Bütün belediye başkanları iyi ve kötü örneklerinin gösterileceği şekilde ve sınav yapar gibi kursa tabi tutarak belediyenin diğer birimlerini kendisini ilgilendiren konular olmak üzere özellikle şehircilik konusunda, planlama konusunda ve bunun yasa ve yönetmeliklerini gösterecek şekilde mutlaka eğitimler alması gerektiğine inanıyorum” dedi.

TURAN: TOPLUMSAL KALKINMAYA KATKIYI ARTTIRACAĞIZ

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise yaptığı konuşmada “TÜSİAD olarak, başta gönüllü iş dünyası örgütleri olmak üzere yerel aktörlerin kalkınma politikalarına dâhil olmadığı ve bu politikalara katkı sunmadığı bir süreç düşünemiyoruz. Hem politikaların oluşturulması hem de uygulanması safhalarında, yerel düzeydeki katılımcılığın, gelişmiş ülkelerde iyi örnekleri nasıl arttırdığını görüyoruz. İşte bu nedenledir ki, TÜSİAD olarak biz de, ülkemizde iş dünyasının yerel örgütlenmesini çok önemli buluyoruz. Karar süreçlerine dâhil olunarak, bölgesel kalkınma strateji ve programlarına, uygulama performansına ve tüm unsurlarıyla toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sağlanabileceğine inanıyoruz” dedi.

BALIKESİR DÖNÜŞÜM KONGRESİ KONUŞMACILARI

Ahmet Akın (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı), Ahmet Atalık (İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı), Prof. Dr. Arın Yılmaz, Prof. Dr. Arman Zafer Yalçın, Prof. Dr. Ayhan Gökdeniz, Doç. Dr. Burcu Güngör Cabbar, Prof. Dr. Bülent Gülçubuk (Türk Devletleri Tarım Birliği Genel Sekreteri), Ceyhun Ercan (TOBB Balıkesir İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı), Ekrem İmamoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı), Prof. Dr. Ergün Demir, Dr. Erkan Töre, Fehmi Erdem (Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı), Gökan Zeybek (CHP Genel Başkan Yardımcısı), Hasan Çetin (Balıkesir Damızlık Birliği Başkanı), Hüseyin Baraner (Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri), İsmail Ustaoğlu (Balıkesir Valisi), Mahir Polat (İBB Genel Sekreter Yardımcısı), Mansur Yavaş (Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı), Mehmet Çetin (Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı), Nazmi Yarış (Balıkesir Sanayi Odası Başkanı), Orhan Turan (TÜSİAD Başkanı), Prof. Dr. Oya İnci Bolat, Prof. Dr. Oya Seymen, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Prof. Dr. Özcan Karahan, Rahmi Demirbay (Balıkesir Ziraat Odası Başkanı), Rahmi Kula (Balıkesir Ticaret Odası Başkanı), Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Sabriye Çelik Uğuz, Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Selçuk Savaş (Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı), Prof. Dr. Suat Kara, Prof. Dr. Şener Ceryan, Doç. Dr. Şerif Öner, Prof. Dr. Tamer Bolat, Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Yücel Oğurlu (Balıkesir Üniversitesi Rektörü), Prof. Dr. Zerrin Toprak.