Balıkesir büyükşehir Belediyesi Başkanı Akın’dan mesnetsiz ve iftira içerikli yayınlara sert tepki

Çarşı ziyareti sırasında bir gencin yanlış bilgilerle donatılarak sorduğu soru üzerine önce trol hesaplar sonrasında da havuz medyası aracılığıyla paylaşılan mesnetsiz ve iftira içerikli yayınlara, Başkan Ahmet Akın, sosyal medya hesaplarından sert bir açıklamayla cevap verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çarşı ziyaretinde karşılaştığı bir gencin yanlış bilgilerle etki altında kalarak sorduğu soru üzerine; trol hesaplar ve havuz medyası tarafından iftiralarla karşı karşıya geldi. “Balıkesir’de yeni Belediye logosu için 480 milyon TL harcandı” başlıklı mesnetsiz ve iftira içerikli yayınlarla ilgili olarak açıklama yapan Başkan Akın, bu yalan ve iftiraların kendisini yıpratmayacağını aksine Balıkesir’in güzel insanları için çalışma şevkine güç katacağını; iftirayı atanlar hakkında ise derhal hukuki süreci başlatacağını ifade etti.

“YENİ LOGO İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDENDİĞİ İDDİASI TAMAMEN ASILSIZDIR”

Yeni logo için herhangi bir ücret ödendiği iddiasının tamamen asılsız olduğunu söyleyen Başkan Akın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Çarşı ziyaretinde karşılaştığımız genç bir evladımızın yanlış bilgilerle donatılarak sorduğu bir soru üzerine önce trol hesaplar ardından da havuz medyası aracılığıyla paylaşılan ‘Balıkesir’de yeni Belediye logosu için 480 milyon TL harcandı’ başlıklı mesnetsiz ve iftira içerikli yayınlarla ilgili olarak; Yeni logo için herhangi bir ücret ödendiği iddiası tamamen asılsızdır. Bu bilgi, yeni logonun kullanılmaya başlandığı dönemde bizzat benim açıklamamla duyurulmuş ve bir devlet kurumu olan Belediyemizin resmi internet sitesinde de paylaşılmıştır.”

“LOGO DEĞİŞİMİ İÇİN BÜTÇEDEN EK BİR GİDER KALEMİ KULLANILMAMIŞTIR”

Başkan Akın “Stoktaki hiçbir evrak ya da doğal ömrünü tamamlamamış hiçbir tabelada logo için değişiklik yapılmamıştır. Logo değişimi stoklar tükendikçe ya da doğal sebeplerle eskimiş tabelalarda gerçekleştirilmektedir. Zorunlu ve modernizasyon çalışmaları yapılması gereken yerler haricinde logo değişimi için Belediye bütçesinden ek bir gider kalemi kullanılmamakta ve ek bir satın alma yapılmamaktadır. Bir kez daha vurgulamak isterim ki; Balıkesir’de o eski alışkanlıkların olduğu dönem sona ermiş, şeffaf ve hesap veren bir yönetim anlayışı göreve başlamıştır. 480 milyon TL’yi bir logo yenileme ücreti olarak vermeyi hayal edebilecek anlayışa kimlerin sahip olabileceği herkesin malumudur.”dedi.

“BU ZİHNİYET 31 MART’TA HALKIN YÜKSEK İRADESİYLE GEREKEN CEVABI ALDI”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni önceki dönemden 18 milyar borçla devreden zihniyetin şimdi de yalan ve iftiralarla yıpratma politikası izlediğini söyleyen Başkan Akın, “Milletin parasını, yetimin hakkını har vurup harman savuran ve 18 milyar TL borçla Belediyeyi devreden zihniyet, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan seçimlerde Balıkesir halkının yüksek iradesiyle gereken cevabı almıştır. Hemşehrilerimizin bu cevabından gereken dersi çıkarmayan malum kesimlerin yalan, hezeyan ve iftiralarla dolu açıklamaları her zaman kaybetmeye mahkûm olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ”

Bu yalan ve iftiralara karşı derhal hukuki süreci başlattıklarını dile getiren Başkan Akın yaptığı açıklamada “Bu yalan ve iftiralar bizi asla yıpratamayacak, tam aksine Balıkesir’imiz için çalışma şevkimize güç katacaktır. Bu iftirayı atanlar hakkında gerek şahsım gerekse Belediyemiz adına derhal hukuki süreç başlatılacaktır.Kamuoyuna ve Balıkesirli hemşehrilerime saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verdi.