  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çevrimiçi platformlarını yeniliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çevrimiçi platformlarını yeniliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çevrimiçi platformlarını yeniliyor
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza atarak ürettikleri bütün ürünleri e-ticaret uygulaması ile satışa çıkartıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirli hemşehrileri için sosyal belediyecilik anlayışıyla bütün imkânlarını seferber ederken vatandaşlar artık cep telefonu, tablet ve bilgisayarlardan daha geniş kapsamlı satın alım gerçekleştirebilecek.

BALMEK e- ticaret sitesi ve BAÇEM e-ticaret sitesi ile Balıkesirli hemşehrilerinin hem bilgilenmesini hem de yerel ürünlere ulaşımını kolaylaştıran Başkan Akın, yerelde üretilen el emeği ürünlerin satışını artırarak Balıkesir’e katkı sunmayı hedefliyor. İnternet sitelerini yenileyerek vatandaşların kullanımına sunan Büyükşehir, hem alım yapan hem de satan hemşehrilerinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

E-TİCARET İLE ÜRÜNLERİ SATIN ALMAK DAHA DA KOLAY

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM), https://bacem.balikesir.bel. tr/ web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği kursları, başvuru koşullarını ve kayıt tarihleri gibi bilgileri vatandaşlarla buluşturuyor. Yenilenen yüzüyle kendi ürünlerini doğrudan pazara taşımayı kolaylaştıracak bir uygulamaya sahip https://bacemeticaret. balikesir.bel.tr/ web sitesi üzerinden ürünlerini satışa çıkartan BAÇEM, burada ürün çeşitlerini sergileyip satışa sunarken; tüketiciler ise tazeliği, yerel üretimi ve güvenilirliği ön planda tutan ürünlere pratik şekilde erişebiliyor. Ayrıca web sitesi aracılığıyla teslimat seçenekleri ve ödeme koşulları gibi ticari detaylar site üzerinden açıkça belirtilerek, kullanıcı dostu ara yüz ile alışveriş süreci şeffaf ve keyifli hale geliyor.

YENİLENEN SİTELER VATANDAŞLARIN HİZMETİNDE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı meslek edindirme kurslarına ( BALMEK) ait tüm detaylara rahatlıkla ulaşılabilen https://balmek.balikesir.bel. tr/ web sitesinde ise açılan kursların listesi, başvuru koşulları, kayıt tarihleri ve eğitim verilen alanlara dair güncel bilgiler yer alırken; kurs merkezlerinin adresleri, duyurular ve etkinlik takvimi de düzenli olarak paylaşılıyor. Bu sayede vatandaşlar, ilgi duydukları kurslara kolayca başvuru yapabilirken, Balıkesir genelinde sunulan eğitim olanaklarını da tek bir çatı altında takip edebiliyor.

BALMEK çatısı altındaki kursiyerlerin el emeği ürünlerini artık daha kolay satmak ve sergilemek yenilenen https://balmeketicaret. balikesir.bel.tr/ web sitesi ile vatandaşlar ürün çeşitliliği, ödeme seçenekleri ve teslimat detayları hakkındaki bilgilere kolayca ulaşabiliyor. Sipariş süreçlerinin şeffaf ve basit olduğu BALMEK e-ticaret sitesinde hem yerel ekonomiyi desteklemek hem de tüketicilere kaliteli, yerel ürünlere doğrudan erişim imkânı sunmak artık çok kolay.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güzel oyuncu Alaattin Çakıcı'nın oğlunun evlilik teklifine ''evet'' dedi Güzel oyuncu Alaattin Çakıcı'nın oğlunun evlilik teklifine ''evet'' dedi ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı! ''Valiye şemsiye var, gazilere yok'' haberini yapan gazeteciye 2 kez gözaltı! Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Mansur Yavaş karşı taarruza geçti: Gökçek hakkındaki en büyük dosya geliyor! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! Pos cihazlarında büyük tuzak: Kredi kartıyla ödedikleri hesap yüzünden karakolluk oldular! Erdoğan imzaladı: 5 ülkenin vatandaşları Türkiye'de izinsiz çalışabilecek! Erdoğan imzaladı: 5 ülkenin vatandaşları Türkiye'de izinsiz çalışabilecek! Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor Şehirlerarası otobüs yolculuğunda yeni dönem başlıyor Fatih Ürek'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı Fatih Ürek'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı Fatih Terim sahalara geri dönüyor! Anlaşmaya varıldı Fatih Terim sahalara geri dönüyor! Anlaşmaya varıldı Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Kıvanç Tatlıtuğ'un attığı imza dudak uçuklattı! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor! Araç sahiplerine güzel haber: Bir kez daha indirim geliyor!
O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! O Türkiye'nin sanal dünya bağımlısı genci: Yıllardır oturduğu yerden kalkmıyor! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken İslam Memiş'ten altın değerinde bir uyarı geldi! İnci Taneleri'nin Dilber'i leopar desenli süper minisiyle olay oldu İnci Taneleri'nin Dilber'i leopar desenli süper minisiyle olay oldu KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! KONDA'nın ''Türkiye yaşam tarzı olarak hangi ülkeye benzemesini istersiniz'' anketi açıklandı! İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! İşte yeni çağın yeni pandemisi: Türkiye'de her gün 82 kişi bu rahatsızlık yüzünden ölüyor! Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Türkiye'nin en ''şen şakrak'' ismi bombayı patlattı: ''Brad Pitt ile tanştık ve yakıştık'' Victoria’s Secret'in özel davetlisi Özgü Kaya çok özel gecenin çok özel hazırlık sürecini yayınladı Victoria’s Secret'in özel davetlisi Özgü Kaya çok özel gecenin çok özel hazırlık sürecini yayınladı Bir şehri kaderine terk etmedi, tam 3 bin fidan dikip yemyeşil bir orman yarattı! Bir şehri kaderine terk etmedi, tam 3 bin fidan dikip yemyeşil bir orman yarattı! Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Elinde kırbaçla aileye saldıran zorba için istenen ceza belli oldu Mal varlığı dudak uçuklatan küçük Emrah yeni imajıyla görenlerin tanıyamadı Mal varlığı dudak uçuklatan küçük Emrah yeni imajıyla görenlerin tanıyamadı