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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocukları Atatürk ile buluşturdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çocukları Atatürk ile buluşturdu
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsalın çocuklarını sanal gerçeklik gözlüğüyle; Bandırma Vapuru’nda Atatürk ve silah arkadaşlarıyla buluşturdu. İvrindi ilçesi kırsal Soğanbükü ve Yağlılar Mahallelerinden başlayan proje, diğer kırsal mahallelerde devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsalın çocuklarını sanal gerçeklik gözlüğüyle tanıştırdı. Yaz boyunca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ekipleri; kırsal mahallelere gidip VR gözlüklerle çocuklara sanal olarak Bandırma Vapuru’nda Atatürk ve silah arkadaşlarıyla yolculuk yaptıracak. İvrindi ilçesi kırsal Soğanbükü ve Yağlılar Mahallelerinden başlayan proje kapsamında kırsal mahallelerde ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştiriliyor. İlk kez sanal gözlükle buluşan çocuklar, daha önce hiç görmedikleri sanal gözlüğü deneyimleyerek eğlenceli ve verimli bir şekilde zaman geçirdiler. Büyükşehir Belediyesi, kırsalın çocuklarını sanal gerçeklik gözlüğüyle buluşturmaya devam edecek.

KÜÇÜKLER MUTLU, BÜYÜKLER MEMNUN

Etkinliklerin çok güzel olduğunu ve köylerde bu tarz etkinlikleri sık sık görmek istediklerini söyleyen Şengül Ertekin, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür etti.  

Kızının böyle bir etkinlikte bulunmasının hoşuna gittiğini ifade eden Senem Kara “Çok güzel bir etkinlikti. Sanal gerçeklikle ilk defa tanıştı burada. Çok eğlenceliydi, çok güzel vakit geçirdik.” dedi.

Çocukları adına çok memnun olduklarını belirten Şehri Kaplan “Bizim için de bir değişiklik oldu. Ahmet Akın Başkanımıza etkinlikleri için çok teşekkür ederiz. Onu çok seviyoruz.” dedi.

Çocuklarla ilgili güzel bir etkinlik yapıldığını dile getiren Yağlılar Köyü Muhtarı Refik Yaytepe “Çocuklarımız mutlu oluyor. İnşallah devamı daim olur. Böyle güzel sosyal etkinlikler bu zamanda lazım.” dedi.

Etkinliğe katılmaktan çok mutlu olduğunu ve çok heyecanlandığını belirten Cemre Kılınçay “Atatürk’ü gördüm. Rollercoastar’a bindim çok güzeldi. Böyle etkinlikleri çok seviyorum ve buraya gelmesi de beni çok mutlu etti.” dedi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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