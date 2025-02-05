  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi deprem dirençli Bandırma için ilk adımı attı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi deprem dirençli Bandırma için ilk adımı attı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi deprem dirençli Bandırma için ilk adımı attı
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma’yı depreme dirençli hale getirmek amacıyla mevcut yapı envanterinin tespiti ve kentsel dönüşüm bölgelerinin belirlenmesi için çalışmalara başladı. Çalışmalar ilçe belediyesi ile iş birliği içerisinde sürdürülecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın, Balıkesir’i deprem dirençli bir kent haline getirme hedefi doğrultusunda Bandırma için düğmeye basıldı. Bu kapsamda Bandırma Belediyesi’nde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat, Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkan Vekili İlknur Bozoklu Kirişçi ile daire müdürleri katıldı. Deprem dirençli bir Bandırma için ilk adımların atıldığı toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

DEPREM DİRENÇLİ BALIKESİR İÇİN BANDIRMA DA DÂHİL 8 İLÇEDE KAPSAMLI ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Toplantıda, Bandırma’nın da aralarında bulunduğu 8 ilçede mevcut yapı envanterinin tespiti ve kentsel dönüşüm bölgelerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalara başlandığı belirtildi. Bu süreçte, riskli alanların tespit edilmesi, mevcut yapı stoğunun durumu, zemin özellikleri, altyapı ve mülkiyet yapılarının detaylı şekilde analiz edileceği vurgulandı.

SAHADA DETAYLI İNCELEMELERDE BULUNULDU

Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi yetkilileri toplantının ardından Bandırma’da saha incelemelerinde bulunarak riskli bölgeleri yerinde değerlendirdi. Depreme karşı alınacak önlemler kapsamında en riskli bölgelerden başlanarak kent genelinde kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirileceği kaydedildi. Diğer yandan Bandırma’nın depreme hazır hale getirilmesi sürecinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Bandırma Belediyesi’nin iş birliği içinde çalışacağı ifade edilirken bu çalışmalar sonucu kentin deprem öncesi ve sonrası için tam donanımlı, güvenli bir kent olması hedefleniyor.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Türkiye'nin en güvenli şehrini açıkladı Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür Türkiye'nin en güvenli şehrini açıkladı Netanyahu ile görüşen Trump'tan Filistin için skandal ifadeler! Netanyahu ile görüşen Trump'tan Filistin için skandal ifadeler! Emekliler ''zam oranım az kaldı'' deyip TÜİK'i dava etti! Maaşlara ''dava zammı'' gelebilir! Emekliler ''zam oranım az kaldı'' deyip TÜİK'i dava etti! Maaşlara ''dava zammı'' gelebilir! Türkiye'nin en özel erkek berberinden akıl almaz görüntüler Türkiye'nin en özel erkek berberinden akıl almaz görüntüler Esra Ezmeci, sapkınlığını açıkça itiraf eden takipçisine ağzının payını verdi Esra Ezmeci, sapkınlığını açıkça itiraf eden takipçisine ağzının payını verdi Torununu altına boğan Kobra Murat'ın altınları başına dert oldu! Torununu altına boğan Kobra Murat'ın altınları başına dert oldu! Eşi tarafından aldatılan kadından mide bulandıran intikam Eşi tarafından aldatılan kadından mide bulandıran intikam İrem Derici'den kendi gibi çılgınca aşk ilanı! İlk gören Galatasaray formalı bir Quaresma sandı İrem Derici'den kendi gibi çılgınca aşk ilanı! İlk gören Galatasaray formalı bir Quaresma sandı Bu pazar seçim olsa... Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar Bu pazar seçim olsa... Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar Kar bastırdı çok sayıda ilimizde okullar tatil edildi Kar bastırdı çok sayıda ilimizde okullar tatil edildi
Suriye lirasının değerinde dikkat çeken değişim Suriye lirasının değerinde dikkat çeken değişim Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1 milyon TL'nin aylık ödemesi... Konut kredisi faizleri düştü mü? İşte 1 milyon TL'nin aylık ödemesi... Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti Ekrem İmamoğlu hakkında hapis ve siyasi yasak talebi Ekrem İmamoğlu hakkında hapis ve siyasi yasak talebi Danilo Zanna şefin İstanbul'daki restoranındaki adisyon ''yok artık'' dedirtti Danilo Zanna şefin İstanbul'daki restoranındaki adisyon ''yok artık'' dedirtti Eski milletvekilleri için çakar ve trafikte geçiş üstünlüğü CHP’li iki ismin mücadelesiyle onaylandı Eski milletvekilleri için çakar ve trafikte geçiş üstünlüğü CHP’li iki ismin mücadelesiyle onaylandı Survivor'da MasterChef kazası geçiren Ayşe'den bir kötü haber daha Survivor'da MasterChef kazası geçiren Ayşe'den bir kötü haber daha ''Türkiye Başsavcılığı’ kuruldu da haberimiz mi yok ?'' ''Türkiye Başsavcılığı’ kuruldu da haberimiz mi yok ?'' Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni için olay iddia Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni için olay iddia Sibirya soğukları ve kar yağışı başladı... Peki ne kadar sürecek ? Sibirya soğukları ve kar yağışı başladı... Peki ne kadar sürecek ?