Balıkesir Büyükşehir Belediyesi deprem dirençli Bandırma için ilk adımı attı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma’yı depreme dirençli hale getirmek amacıyla mevcut yapı envanterinin tespiti ve kentsel dönüşüm bölgelerinin belirlenmesi için çalışmalara başladı. Çalışmalar ilçe belediyesi ile iş birliği içerisinde sürdürülecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın, Balıkesir’i deprem dirençli bir kent haline getirme hedefi doğrultusunda Bandırma için düğmeye basıldı. Bu kapsamda Bandırma Belediyesi’nde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Reyhan Sunci Gülfırat, Güney Marmara Koordinatörü Murat Karakoyun, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkan Vekili İlknur Bozoklu Kirişçi ile daire müdürleri katıldı. Deprem dirençli bir Bandırma için ilk adımların atıldığı toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

DEPREM DİRENÇLİ BALIKESİR İÇİN BANDIRMA DA DÂHİL 8 İLÇEDE KAPSAMLI ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Toplantıda, Bandırma’nın da aralarında bulunduğu 8 ilçede mevcut yapı envanterinin tespiti ve kentsel dönüşüm bölgelerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalara başlandığı belirtildi. Bu süreçte, riskli alanların tespit edilmesi, mevcut yapı stoğunun durumu, zemin özellikleri, altyapı ve mülkiyet yapılarının detaylı şekilde analiz edileceği vurgulandı.

SAHADA DETAYLI İNCELEMELERDE BULUNULDU

Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi yetkilileri toplantının ardından Bandırma’da saha incelemelerinde bulunarak riskli bölgeleri yerinde değerlendirdi. Depreme karşı alınacak önlemler kapsamında en riskli bölgelerden başlanarak kent genelinde kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirileceği kaydedildi. Diğer yandan Bandırma’nın depreme hazır hale getirilmesi sürecinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Bandırma Belediyesi’nin iş birliği içinde çalışacağı ifade edilirken bu çalışmalar sonucu kentin deprem öncesi ve sonrası için tam donanımlı, güvenli bir kent olması hedefleniyor.