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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Esnafın Yanında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Esnafın Yanında
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın esnafın sorunlarına hızlı çözümler üretmek için kurduğu Esnaf ve Sanatkâr İşleri Dairesi Başkanlığı çalışmalarına başladı. Kuaför ve berberlerin gurur günü olan Mesleki Fuar ve Gala Gecesi’nde esnafı yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkâr İşleri Daire Başkanı Caner Güreşen, “Şehrimizdeki her bir esnafımız bize emanet, daima yanlarındayız.” dedi.

“Esnaf olmadan, eşraf olmaz” diyerek esnafın sorunlarının çözümü ve işlerinin kolaylaşması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Esnaf ve Sanatkâr Dairesi Başkanlığı’nı kuran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde esnafların talepleri ve istekleri hızlıca çözüme ulaşıyor. Başkan Akın liderliğinde göreve gelir gelmez hızla çalışmalara başlayan Esnaf ve Sanatkâr İşleri Daire Başkanı Caner Güreşen, gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin yanı sıra Edremit Berberler ve Kuaförler Odası’nın düzenlediği Mesleki Fuar ve Gala Gecesi’ne katıldı. Güreşen, Balıkesir’deki berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecilerinin buluştuğu gecede sektörün taleplerini dinledi.

 “ESNAFIMIZLA İSTİŞARE İÇİNDE, HEP BİRLİKTE OLACAĞIZ”

 Esnafın kazancını artırmak ve taleplerini hızla çözüme kavuşturmak için güçlü bir ekiple çalışmalara başladıklarını söyleyen Esnaf ve Sanatkâr Dairesi Başkanı Caner Güreşen, “Ahmet Akın Başkanımızın bir vaadi olan Esnaf ve Sanatkâr İşleri Daire Başkanlığını hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz. Oda başkanlarımızla, esnafımızla bundan sonra istişare içerisinde ortak çalışmalarda inşallah hep birlikte olacağız.” ifadelerini kullandı.

2 BİN 289 VATANDAŞA HİZMET VERİLDİ

 Balıkesir’de kuaför ve berberlerin büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Güreşen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Yakın Berber” projesiyle de kırsal mahallelerde evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara da hizmetin rahatlıkla ulaştırıldığını söyledi. Bugüne kadar 2 bin 289 vatandaş “Yakın Berber” aracılığıyla saç kesim, tıraş ve bakım hizmetlerinden yararlanırken evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlar da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 10 Yakın Çözüm Merkezi’nden talep oluşturarak “Yakın Berber” hizmetinden ücretsiz olarak yaralanabiliyor. Esnaf ve Sanatkâr Dairesi Başkanı Caner Güreşen, kuaför ve berber esnafıyla yapacakları ortak çalışmalar sayesinde hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldüreceklerini belirtti.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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