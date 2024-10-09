Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Kursu açıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde Halk Oyunu Eğitimleri başlıyor. Kültürel mirası yaşatmak ve yöresel halk oyunlarını tanıtmak amacıyla düzenlenen kurslar için 15 Ekim gününe kadar başvuru yapılabilecek.

Şehrin yöresel değerlerini gelecek nesillere aktarmak için harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde halk oyunu eğitimleri başlıyor. Kültürel mirası yaşatmak ve Anadolu’nun dört bir yanından yöresel oyunları tanıtmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yöresel halk oyunu eğitimleri ücretsiz olarak verilecek. 7-25 yaş arası katılımcılardan oluşturulan gruplara yönelik verilen eğitimlerde kursiyerler; Karadeniz’den Ege’ye, İç Anadolu’dan Doğu Anadolu’ya kadar her bölgenin kendine özgü ritim ve figürleriyle tanışacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 EKİM!

“7-10 yaş arası Minik Grup”, “11-14 yaş arası Çocuk Grup”, “15-18 Yaş arası Genç Grup” ve “19-25 yaş arası Yetişkin Genç Grup”, “25 yaş ve üzeri için de Yetişkin Grup” kategorilerinde verilecek eğitimlere başvurular başladı. Kayıt yaptırmak isteyenler başvuru.balikesir.bel.tr/Home/ HalkOyunlari internet adresinden başvuru yapabilecekler. 1 Kasım’da başlaması planlanan kurslar için son başvuru tarihi 15 Ekim olarak açıklandı. Halk oyunu eğitimlerinde çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubundan kursiyerler, Anadolu’nun farklı yörelerinden zengin dans mirasını keşfedecekler.