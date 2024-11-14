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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile SAR iş birliği protokolü imzaladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile SAR iş birliği protokolü imzaladı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile iş birliği protokolü imzaladı. Protokol sayesinde Arama Kurtarma Derneği olan SAR tarafından verilecek eğitimlerle, deprem, sel ve yangın gibi olaylarda daha güçlü, daha etkin ve daha hazırlıklı olunacak.

Törene Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, SAR Balıkesir İl Temsilcisi Kenan Emir ve SAR Balıkesir İl Temsilcisi Yardımcısı Efe Sarıkaya katıldı. Protokol kapsamında SAR ekipleri, eğitim sahasını kullanarak eğitimlere daha güçlü hazırlanabilecek.

Balıkesir’de AFAD tarafından akredite edilmiş tek arama kurtarma derneği olan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ile iş birliği protokolü imzaladı. Afetlere karşı güçlü bir Balıkesir için yapılan bu işbirliğiyle kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek ve acil durumlara müdahaleyi hızlandırmak amaçlanıyor.  Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Naki Çetin, bu iş birliğinin afet anlarında hızlı müdahale imkânı sağlayarak can kayıplarını en aza indireceğini söyledi.  Donanımlı,  eğitim almış ve operasyon gücü olan ekiplerin yetişmesinin önemli olduğunu belirten Çetin, yapılan iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

Balıkesir’in AFAD tarafından ilk akredite edilmiş Arama Kurtarma Derneği olan SAR tarafından verilecek eğitimlerle,  deprem, sel ve yangın gibi olaylarda daha güçlü, daha etkin ve daha hazırlıklı olunacak.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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