Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kışa hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında hazırlıklarını tamamladı. Şehir genelinde etkili olması beklenen kar yağışı öncesi tuz stoklarını artıran ve 496 personelle görev başında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi il genelinde teyakkuza geçti.

Kış şartlarının günlük hayatı olumsuz etkilememesi adına yaşanabilecek yoğun kar yağışı öncesi tüm önlemlerini alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarına karşı ulaşım güvenliğini artırıyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kar küreme ve tuzlama araçları, greyderler ve hazır kumla karıştırılmış tuz stoklarıyla gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla sürücülerin ve vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için 496 personel 7/24 esasıyla sahada görev başında.

“HALKIMIZIN GÜVENLİĞİ VE KONFORU İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK”

Kışla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’imizin kış şartlarından kötü etkilenmemesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlimiz genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarının da aralıksız sürdürülebilmesi için ekiplerimiz hazır. Tuz stoklarımızı da artırdık. Halkımızın güvenliği ve konforu için hazırlıklarımızı tamamladık.” ifadelerini kullandı.

496 PERSONEL 7/24 GÖREV BAŞINDA

Ulaşımın güvenli ve konforlu bir şekilde sürdürülmesi için ekiplerin sahada olacağını belirten Başkan Akın, “Özellikle ulaşımının aksamaması, yolların açık tutulması ve acil durumlara anında müdahale edebilmek adına 496 personelimiz 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev başındalar. Tüm ilçelerimizde ekipman, araç ve tuz stoklarımız da hazır durumda. Hemşehrilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

444 40 10 YAKIN ÇÖZÜM MERKEZİ YANINIZDA

Kış mevsiminin yarattığı olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlar her türlü acil durumda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden talep ve önerilerini iletebilecekler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taleplere en kısa sürede cevap vererek çözüme kavuşturacak.