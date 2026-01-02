  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kışa hazır!

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kışa hazır

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kışa hazır
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında hazırlıklarını tamamladı. Şehir genelinde etkili olması beklenen kar yağışı öncesi tuz stoklarını artıran ve 496 personelle görev başında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi il genelinde teyakkuza geçti.

Kış şartlarının günlük hayatı olumsuz etkilememesi adına yaşanabilecek yoğun kar yağışı öncesi tüm önlemlerini alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarına karşı ulaşım güvenliğini artırıyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kar küreme ve tuzlama araçları, greyderler ve hazır kumla karıştırılmış tuz stoklarıyla gerekli tüm hazırlıklarını tamamladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla sürücülerin ve vatandaşların olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi için 496 personel 7/24 esasıyla sahada görev başında.

“HALKIMIZIN GÜVENLİĞİ VE KONFORU İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK”

Kışla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Balıkesir’imizin kış şartlarından kötü etkilenmemesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İlimiz genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarının da aralıksız sürdürülebilmesi için ekiplerimiz hazır. Tuz stoklarımızı da artırdık. Halkımızın güvenliği ve konforu için hazırlıklarımızı tamamladık.” ifadelerini kullandı.

 496 PERSONEL 7/24 GÖREV BAŞINDA

Ulaşımın güvenli ve konforlu bir şekilde sürdürülmesi için ekiplerin sahada olacağını belirten Başkan Akın, “Özellikle ulaşımının aksamaması, yolların açık tutulması ve acil durumlara anında müdahale edebilmek adına 496 personelimiz 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev başındalar. Tüm ilçelerimizde ekipman, araç ve tuz stoklarımız da hazır durumda. Hemşehrilerimizin olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

 444 40 10 YAKIN ÇÖZÜM MERKEZİ YANINIZDA

Kış mevsiminin yarattığı olumsuz hava koşullarından etkilenen vatandaşlar her türlü acil durumda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi üzerinden talep ve önerilerini iletebilecekler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taleplere en kısa sürede cevap vererek çözüme kavuşturacak.

Bu Haberleri Kaçırma...

Eşinden şüphelenip eve gizli kamera koydu, gözlerine inanamadı
Eşinden şüphelenip eve gizli kamera koydu, gözlerine inanamadı
Rahminden miyom aldırmak isteyen güzel oyuncu doktor hatası kurbanı oldu; yeniden ameliyat olacak!
Rahminden miyom aldırmak isteyen güzel oyuncu doktor hatası kurbanı oldu; yeniden ameliyat olacak!
Filenin Sultanı ''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti!
Filenin Sultanı ''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti!
Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Anahtar Parti listeye damga vurdu
Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Anahtar Parti listeye damga vurdu
19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı
19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı
İslam Memiş altın ve gümüşte 2026 yılı tahminlerini açıkladı
İslam Memiş altın ve gümüşte 2026 yılı tahminlerini açıkladı
2025'te konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller belli oldu! İlk üçteki şehirler şaşırttı
2025'te konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller belli oldu! İlk üçteki şehirler şaşırttı
Türkiye'de hastası çoktu... Satışları resmen durduruldu!
Türkiye'de hastası çoktu... Satışları resmen durduruldu!
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın Balıkesir Haber Balıkesir Haberleri Balıkesir Son Dakika Balıkesir tv Ahmet Akın Haberleri Balıkesir Büyükşehir Haberleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammından kötü haber! Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zammından kötü haber! İslam Memiş altın ve gümüşte 2026 yılı tahminlerini açıkladı İslam Memiş altın ve gümüşte 2026 yılı tahminlerini açıkladı Tüm emekli, dul ve yetim aylıklarında kesintiler başladı! Tüm emekli, dul ve yetim aylıklarında kesintiler başladı! e-Devlet'i birebir kopyalamışlar... Sakın bu tuzağa düşmeyin! e-Devlet'i birebir kopyalamışlar... Sakın bu tuzağa düşmeyin! 19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı 19 yaşındaki genç kızın öldürüldüğü kavganın perde arkası ortaya çıktı Türkiye'de hastası çoktu... Satışları resmen durduruldu! Türkiye'de hastası çoktu... Satışları resmen durduruldu! Gökmen Özdenak'a veda! Futbol dünyası cenazede buluştu Gökmen Özdenak'a veda! Futbol dünyası cenazede buluştu TCMB yeni yıla yeni bir faiz indirimiyle girdi TCMB yeni yıla yeni bir faiz indirimiyle girdi Cezaevindeki Adnan Oktar'dan MİT'e mektup yağdırdı! Mektupların içeriği herkesi şaşırttı! Cezaevindeki Adnan Oktar'dan MİT'e mektup yağdırdı! Mektupların içeriği herkesi şaşırttı! Altın ve gümüş yeni yıla zirvede başladı, uluslararası finans devleri tahminlerini güncelledi! Altın ve gümüş yeni yıla zirvede başladı, uluslararası finans devleri tahminlerini güncelledi!
Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıran transfer; 2026'nın ilk transfer imzası atıldı! Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıran transfer; 2026'nın ilk transfer imzası atıldı! Filenin Sultanı ''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti! Filenin Sultanı ''çok güzeldi ama bitti'' deyip fileye veda etti! Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Anahtar Parti listeye damga vurdu Siyasi partilerin üye sayıları belli oldu! Anahtar Parti listeye damga vurdu Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan'ın neden stüdyoda olmadığı belli oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert'in avukatı Rahmi Özkan'ın neden stüdyoda olmadığı belli oldu! Cem Yılmaz'ın şakası kadınları fena kızdırdı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı Cem Yılmaz'ın şakası kadınları fena kızdırdı! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 2025'te konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller belli oldu! İlk üçteki şehirler şaşırttı 2025'te konut fiyatlarının en çok yükseldiği iller belli oldu! İlk üçteki şehirler şaşırttı Türkiye genelinde binlerce hız sınırı tabelası kaldırıldı Türkiye genelinde binlerce hız sınırı tabelası kaldırıldı CHP'den istifa eden milletvekili AK Parti'ye geçiyor! CHP'den istifa eden milletvekili AK Parti'ye geçiyor! Yine bir şüpheli ölüm: 9'uncu kattan düşen kadın öğretmen hayatını kaybetti! Yine bir şüpheli ölüm: 9'uncu kattan düşen kadın öğretmen hayatını kaybetti! Eşinden şüphelenip eve gizli kamera koydu, gözlerine inanamadı Eşinden şüphelenip eve gizli kamera koydu, gözlerine inanamadı