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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mahalle mahalle dolaşıp muhtarları dinledi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mahalle mahalle dolaşıp muhtarları dinledi
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Şehrin en merkezinden en ücra köşesine kadar eşit hizmet götürmek için muhtarlarla bir araya gelmeye devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu haftada Savaştepeli ve Gömeçli muhtarları dinledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,  mahallelerin sorunlarına ve taleplerine hızlı çözüm geliştirmek amacıyla 1133 muhtarın hepsiyle yakın temasını sürdürüyor. Halka eşit ve adil hizmet götürmek için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı öncülüğünde tüm ilçelerde muhtarların tek tek kapısını çalıyor.  Savaştepe’de ve Gömeç’te düzenlenen Muhtarlar Buluşması’nda muhtarların yaşadıkları bölgelere dair talep ve istekleri değerlendirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmalara Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, BASKİ Su Tesisleri Daire Başkanı Öznur Dursun, birim müdürleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlara, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın selamlarını ileten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, mahallelerin sorunlarının yerinde tespit edildiğini söyledi. Toplantıların, şehrin geleceği için çok önemli olduğunu belirten Uzun “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda şehrimizin en ücra noktasına kadar ulaşıyoruz.  Halkımızın ve muhtarlarımızın sorunlarına geniş bir yelpazede çözüm önerileri sunuyoruz.” dedi.

“HER ZAMAN BİR ARADA OLACAĞIZ”

Sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla sorunların yerinde tespitinin önemini vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, bu anlamda Başkan Ahmet Akın’ın hayata geçirdiği bu buluşmaların çok kıymetli ve değerli olduğunu söyledi. Savaştepe’de verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Uzun “Savaştepe Belediye Başkanımız Ali Koyuncu, BASKİ Su Tesisleri Daire Başkanımız Öznur Dursun ve birim müdürlerimiz ve Savaştepeli muhtarlarımızla birlikte yaptığımız toplantı hayırlı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın selamlarını ileterek mahallelerimizin hizmet noktasında ihtiyaçlarını konuştuk. Muhtarlarımız ile her zaman bir arada olacağız.” diye konuştu.

GÖMEÇLİ MUHTARLAR TALEPLERİNİ İLETTİ

Savaştepe’nin ardından Gömeç’te de muhtarlarla buluşma gerçekleştirildi. Buluşmaya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Erkan Uzun, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, BASKİ İşletmeler 2. Bölge Daire Başkanı İzzet Ulusman, BASKİ Su Tesisleri Daire Başkanı Öznur Dursun ve Birim Müdürleri ve Gömeçli muhtarlar katıldı. Başkan Akın’ın selamlarını ileten Uzun “Mahallelerimizin hizmet noktasında ihtiyaçlarını konuştuk. Mahallelerimizin sorunlarını hızlı çözüme kavuşturmak için bu buluşmalara önem veriyoruz. Muhtarlarımız ile her zaman bir arada olacağız.” dedi.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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