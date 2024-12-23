Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ''milyarlık vurgun'' iftirasına karşı harekete geçti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BALTOK A.Ş.'nin arsa satışındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, iki arsanın farklı değerlerde olduğunu ve kamu zararını önleyecek şekilde yüksek kar elde ettiklerini duyurdu. İftira içerikli yayınlar hakkında hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BALTOK A.Ş.'nin Kabakdere'deki arsa satışıyla ilgili "Kentsel dönüşüm arazisinde milyarlık vurgun" haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Haber içeriklerinde, iki kere ilana çıkmasına rağmen alıcısı olmayan arsanın metrekare satış fiyatı ile BALTOK tarafından satışı yapılan arsanın metre kare satış fiyatı arasında kıyaslama yapılarak belediyenin zarara uğratıldığı iddiası yer almaktadır. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkılan arsalar ile BALTOK tarafından satışı yapılan arsa konum, imar durumu, emsal değerleri, nitelik ve nicelik bakımından birbirinden tamamen farklıdır" denildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyada bazı trol hesaplar ve havuz medyası aracılığıyla yayılan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin “kentsel dönüşüm arazisini peşkeş çektiği” başlıklı iftira ve yalan içerikli paylaşımlar hakkında;



- BALTOK’un satışını yaptığı parsel için 2024 yılı Şubat ayında iki ayrı ulusal gayrimenkul değerleme firması tarafından değerleme raporu hazırlanmıştır. Parselin değeri bu değerlemelerde 208 milyon 910 bin TL ve 224 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu değerleme raporları doğrultusunda parsel DEĞERİNİN ÜZERİNDE 320 MİLYON 50 BİN TL BEDELLE 22 Ekim 2024 tarihinde satılmıştır.



- Haber içeriklerinde, 2 kere ilana çıkmasına rağmen alıcısı olmayan arsanın metrekare satış fiyatı ile BALTOK tarafından satışı yapılan arsanın metre kare satış fiyatı varasında kıyaslama yapılarak belediyenin zarara uğratıldığı iddiası yer almaktadır. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihaleye çıkılan arsalar ile BALTOK tarafından satışı yapılan arsa konum, imar durumu, emsal değerleri, nitelik ve nicelik bakımından birbirinden tamamen farklıdır.



- BALTOK tarafından satışı yapılan arsanın konumu Adnan Menderes Mahallesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 kere ilana çıkan ancak alıcısı olmayan haber içeriğindeki söz konusu arsanın konumu Kuvayi Milliye Mahallesi’dir. BALTOK tarafından satılan arsanın tren istasyonuna yol mesafesi 9.6 km iken, BBB tarafından ihaleye çıkan arsanın tren istasyonuna yol mesafesi 5 km’dir. BALTOK arsasının içerisinden yüksek gerilim hattı geçmektedir ve bu hattın sağında ve solunda yapılaşma olmayacaktır. Oysa BBB tarafından ihaleye çıkarılan arsanın planı ise yapılması planlanan hastaneye yürüme mesafesinde, çevre yolunun hemen üzerinde, yapılması planlanan üniversiteye konum olarak daha yakın, bitirilmiş ve altyapısı hazır olan TOKİ konutlarının yanında, devam eden TOKİ konutlarının ise yakınındadır. BBB’nin satışa çıkardığı arsalar villa imarlı arsa, BALTOK tarafından satışı yapılan arsa ise konut, daire imarlı arsasıdır.

BBB’nin satışını yapacağı arsa, BALTOK tarafından satışı yapılan arsaya göre daha kıymetli ve şerefiyesi yüksek bir arsadır. Söz konusu iki arsanın birim satış fiyatları itibarıyla mukayesesi ve kamu zararından söz edilmesi mümkün değildir. Belediyemizin yüksek kâr elde ettiği bir iş, sanki zarar etmiş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.



Hâl böyle iken; iftira kampanyalarını alışkanlık haline getirenlerin attığı çamur, yine ellerine bulaşmıştır. Millet iradesinin buna benzer iftiralara 31 Mart 2024 tarihinde verdiği yanıtı henüz idrak edemeyenler, iftira siyaseti ile bir yere varamayacaklarını elbet anlayacaklardır. İftira içerikli yayınlar hakkında hukuki süreç derhal başlatılacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."