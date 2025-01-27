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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili'nde lokma dağıttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili'nde lokma dağıttı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili’nde il merkezi ve ilçelerde kandil simidi dağıtarak, lokma hayrı gerçekleştirdi. 20 ilçede eş zamanlı gerçekleşen lokma hayrının yanı sıra Zağnos Paşa Camii’nde yapılan süt, gül suyu ve lokma ikramlarıyla Miraç Kandili’nin manevi huzuru yaşatıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her özel günde halkın yanında olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il merkezi ve tüm ilçelerde Miraç Kandili nedeniyle lokma tatlısı ikramında bulundu. 20 ilçedeki camilerde yatsı namazı sonrasında lokma hayrı gerçekleştiren ekipler, Zağnos Paşa Camii ve Toplu Taşıma Merkezi’nde vatandaşlara kandil simidi dağıttılar. Miraç Kandili’nde il merkezi ve tüm ilçelerde yaklaşık 20 bin kişilik ikramda bulunuldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından; Ayvalık Şehitler Camii, Balya Koca Camii, Bandırma Haydar Çavuş Camii, Bigadiç Merkez Sanayi Camii, Burhaniye Koca Camii, Edremit Bekir Efendi, Erdek Çarşı Camii ve Gömeç Çarşı Camii önünde stantlar kurularak lokma ikramında bulunuldu.Ayrıca Gönen Çarşı Camii, Havran Camii Kebir, İvrindi Alan Camii, Kepsut Çarşı Camii, Manyas Çarşı Camii, Marmara Avşa Merkez Camii ve Avşa Fatih Camii, Savaştepe Merkez Çarşı Camii, Sındırgı Şerif Paşa Camii ve Susurluk Çarşı Camii’nde düzenlenen lokma tatlısı ikramlarına ilgi yoğun oldu.

BİRLİK VE DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Balıkesir’in sembolü Zağnos Paşa Camii meydanında Miraç Kandili’nin manevi huzurunu yaşatmak adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak süt, gül suyu ve lokma tatlısı ikramı yapıldı. Kandil gecesi birlik ve dayanışma örneğinin hissettirildiği Zağnos Paşa Camii’nin önündeki stantlarda vatandaşlar bu özel günlerde yapılan ikramlar nedeniyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın bu hizmetinden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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