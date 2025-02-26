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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, On On Kafe’nin yeni şubesini hizmete açtı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, On On Kafe’nin yeni şubesini hizmete açtı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin sosyal yaşamını canlandırmak ve gençlerin vakit geçirebileceği uygun fiyatlı buluşma noktaları oluşturmak için Karesi’ye bağlı Paşaalanı Mahallesi’nde On On Kafelerin 16. şubesini hizmete açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne ait On On Kafelerin sayısı her geçen gün artıyor.  Vatandaşları ucuz ve kaliteli kahve ile buluşturan On On Kafelerin 16. şubesi Paşaalanı’nda hizmete açıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen açılışta konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “Vatandaşlarımızı en iyi hizmetlerle buluşturmak için mücadele içerisindeyiz.” diyerek emekliler için hayata geçirilecek olan Emekliler Evi’nin müjdesini de verdi. Programda kurdele kesiminin ardından Başkan Akın, konuklara elleriyle kahve ikramında bulundu. Açılışa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra; CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Demokrat Parti Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Ferit Gündoğdu ve Volkan Altınöz, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, Balıkesir Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Suna Dadan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentin sosyal yaşamını canlandırmak ve gençlerin vakit geçirebileceği uygun fiyatlı buluşma noktaları oluşturmak için Karesi’ye bağlı Paşaalanı Mahallesi’nde On On Kafelerin 16. şubesini hizmete açtı.

“UYGUN EKONOMİK ŞARTLARDA EN İYİ HİZMETİ VERİYORUZ”

Uygun fiyatlarla kaliteli hizmetin sunulduğu sosyal alanları artırdıklarının müjdesini veren Başkan Ahmet Akın “On On Kafemizin 16. şubesini açıyoruz. Kentimize sosyal alanlar kazandırıp, bunu büyütmek için ekonomik şartlarda en iyi hizmeti vatandaşlarımızla buluşturmak için mücadele içerisindeyiz. Sındırgı, İvrindi ve Savaştepe belediye başkanlarımız da buradalar. Sağ olsunlar. Onların ilçelerinde de tüm ilçelerimizde de bu On On Kafelerimizi ve sosyal alanlarımızı yükseltmek, çoğaltmak için de bir çalışma içerisindeyiz. Bir tek On On Kafeler de değil. Sosyal alanlar, emeklilerimizin evleri… Bir hafta içerisinde ilk Emekli Evi’mizi açıyoruz. Şu anda bütün tefrişatı bitti. Orada emeklilerimiz çok ucuz şartlarda çayını, kahvesini içecek. Yanına torununu, çoluğunu çocuğunu alacak ve en azından nefes alacak bir ortamı oluşacak. Hayat pahalılığı ortada, biz istiyoruz ki sosyal belediyecilik anlayışıyla bir nebze de olsa Kuvayi Milliye ruhuyla birlikte vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin yanında olalım.” şeklinde konuştu.

BALIKESİR RAMAZAN AYINI LAYIKIYLA KARŞILAYACAK

Ramazan ayında da Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir çalışma yaptıklarını dile getiren Başkan Akın “Ramazan’da yüzbinlerce kardeşimizle 20 ilçemizde iftarımızı birlikte yapacağız. Bununla ilgili açıklama yapacağız. 20 ilçemizin tamamında hem iftarlarımızda hem de sahurlarımızda oradaki vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bu etkinliklerimizi de ilçe belediye başkanlarımızla kol kola, omuz omuza vererek yapıyoruz. Huzurlarınızda onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Balıkesir her türlü güzelliği içinde barındıran, körfeziyle, doğasıyla, Alaçam Dağları, Kapıdağ Yarımadası, Kazdağlarıyla dünyanın en güzel kenti. Tabii biz bazı reklam filmlerinde nezaketen dünyanın en güzel kenti diyoruz. Yakında şehir tiyatromuz hayata geçiyor. Her hafta, haftalık olarak ihtiyaç sahibi evlatlarımızın evlerine beslenme çantalarını gönderiyoruz. İhtiyaç sahibi olan binlerce aileye bu beslenme çantalarını teslim ediyoruz. Anne, babalar ailecek sofralarını kuruyor. Milletimize Allah korkusuyla, kul hakkı yedirmeden hizmet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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