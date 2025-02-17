Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeline protokol eğitimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin iş birliğinde düzenlenen hizmet içi eğitim programı kapsamında belediye personeline ''Protokol ve Nezaket Kuralları'' ile ''Problem Çözme'' eğitimi gerçekleştirildi.

Halka daha iyi hizmet sunmak ve çalışma kalitesini artırmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında personele “Protokol ve Nezaket Kuralları” ile “Problem Çözme” eğitimi verildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlere 204 personel katıldı.

EĞİTİMLER İKİ GÜN SÜRDÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitimler Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Eğitim programının ilk gününde protokol ve nezaket kurallarını anlatan Doç. Dr. Nuran Akdoğan; telefon protokolü, selamlaşma, ziyaret, uğurlama ve kişisel imaj konularında bilgilendirmelerde bulundu. İki gün süren eğitimlerin son gününde ise Prof. Dr. Argun Akdoğan tarafından problem çözme becerisi hakkında bilgi verildi. Eğitimlerde doğru temsilin kurum kültürüne katkısı ve bireysel kariyere etkilerine de değinildi.