Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehir kameralarını artırıyor

Kentin en işlek meydanları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu şehir kameralarıyla 7/24 aralıksız izlenebiliyor. Kenti daha güvenli hale getiren yeni şehir kameralarını faaliyete alan Büyükşehir Belediyesi, bu uygulamayı çok yakında tüm ilçelerde aktif hale getirecek. Oldukça yüksek izlenme oranı olan mevcut şehir kameraları, son 3 ayda toplamda 233 bin 119 kez görüntülendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kentin en önemli ve işlek meydanlarında bulunan şehir kameralarını artırarak daha güvenilir hale getirmeye devam ediyor. Şehir kamerası sayısını 18’e çıkaran Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 7/24 izlenebilir halde kurulan kamera sistemleri; bir yandan şehri daha güvenli hale getirirken diğer yandan da vatandaşların istediği zaman istediği yerden meydanları izleyebilmesine olanak sağlıyor.

YENİ KAMERALAR FAALİYETE ALINDI

Zağnos Paşa Camisi, Zağnos Paşa Camisi Meydanı 1. ve 2. Etap, Toplu Taşıma Merkezi, Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik, Kültür ve Aktivite Merkezi, Atatürk Parkı, Avlu Yaşam Merkezi, Şehitler Parkı, Ali Hikmet Paşa Meydanı, Bandırma Sahil, Altınkum Plajı, Akçay Kordon 1. ve 2. Etap, Altınoluk Kordon 1. ve 2. Etap ile Gönen Meydan’ın yanı sıra; Cunda Liman ile Altınkum Skate Park’ta da kurulumları tamamlandı.

HER İLÇEYE EN AZ BİR ŞEHİR KAMERASI KURULACAK

Büyükşehir Belediyesi çok yakında; Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi ve Burhaniye’de de şehir kameraları kurulum çalışmalarını başlatacak. Şehrin 20 ilçesinin her birinde en az bir kamera bulundurmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki süreçte bu konudaki çalışmalarını tamamlayacak.

GURBETÇİLER, MEMLEKET HASRETİ GİDERİYOR

Kameralara ulaşmak isteyen vatandaşlar, https://sehirkamera.balikesir. bel.tr/ adresine giriş yaparak kenti 7/24 aralıksız izleyebiliyor. Memleket hasreti çeken gurbetçiler tarafından da büyük ilgi gören şehir kameraları yurt dışından da izleniyor. Son 3 ayda toplamda 233 bin 119 izlenme alan kameralar; Türkiye’den 40 bin 713, Almanya’dan 18 bin 173, Amerika’dan bin 494, Fransa’dan bin 198 olmak üzere görüntüleniyor.