Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgılı esnafı yalnız bırakmıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgılı esnafı yalnız bırakmıyor
Güncelleme:

Sındırgı’da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatlarıyla tüm imkânları seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen ve prefabrik iş yerlerine yerleşen esnafı yalnız bırakmıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için bölgeden ayrılmıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla tüm birimleriyle görev başında olan Büyükşehir, ulaşımdan sosyal yardımlara ve temel beslenme ihtiyaçlarına kadar her aşamada vatandaşın yanında oluyor. Bu kapsamda depremden etkilenen ve yeni prefabrik işyerlerinde faaliyete başlayan esnafları ziyaret eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkâr İşleri Daire Başkanı Caner Güreşen, Başkan Akın’ın selamlarını ileterek, bölge esnafının ihtiyaç ve talepleriyle tek tek ilgilendi.

“ESNAFIN DERDİ BİZİM DERDİMİZ”

Sındırgı’da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Esnaf ve Sanatkâr Daire Başkanı Caner Güreşen, Sındırgı İlçe Koordinatörü Erman Şanlıer ile Sındırgı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Halil Güner, prefabrik işyerlerine taşınan bölge esnafını ziyaret ettiler. Esnafın ihtiyaçlarını ve taleplerini çözüme kavuşturmak için hızla çalışmalara başladıklarını söyleyen Güreşen, “Sındırgı’da meydana gelen depremin ardından iş yerlerini kaybeden ve yeni prefabrik alanlara taşınan esnafımızı ziyaret ettik. Taleplerini ve ihtiyaçlarını onlardan dinledik. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vefakâr esnafımızın yanındayız. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen işyerlerini açıp, hizmet veren tüm esnafımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman birlikteyiz. Esnafımızın derdi bizim derdimizdir.” ifadelerini kullandı.

