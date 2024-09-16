Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz enstrüman kursları açıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, BALMEK bünyesinde ücretsiz enstrüman kursları açıyor. Kurslara başvuru yapmak isteyen vatandaşlar; son başvuru tarihi olan 20 Eylül Cuma gününe kadar https://www.balmek.com/kurslar? internet adresini ziyaret ederek ya da 0266 241 58 41 iletişim numarasından bilgi alabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi enstrüman kursları, BALMEK (Sanat ve Meslek Edindirme Kursları) bünyesinde faaliyetine başlıyor. Belirlenen kontenjan dahilinde başvuru yapacak olan vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek enstrüman kursları, müziğe ilgi duyan vatandaşları sanatla buluşturuyor. Geleneksel Türk Nefesli Çalgıları, Ritim, Müzik Bölümü Hazırlık ve Temel Müzik Eğitimlerinin bulunduğu kurslar; Merkez, Bandırma ve Edremit’te bulunan BALMEK şubelerinde gerçekleştirilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 20 EYLÜL!

Çamlık Ahmet Edip Uğur Kültür Sanat ve Aktivite Merkezi içerisinde yer alan BALMEK Kurs Merkezinde; Geleneksel Türk Nefesli Çalgıları Kursu, Ritim Kursu ve Müzik Bölümüne Hazırlık Eğitimleri, keman, viyola ve piyanonun yanı sıra; Temel Müzik Eğitimleri içerisinde solfej ve bono eğitimleri de verilecek. BALMEK Bandırma Kurs Merkezi’nde keman ve piyano kursları açılırken, Edremit BALMEK Kurs Merkezi’nde ise; piyano ve müzik bölümlerine hazırlık kursları ile müzikseverlere yönelik eğitimler düzenlenecek. 20 Eylül Cuma gününe kadar başvuruların devam ettiği kurslarla ilgili vatandaşlar, https://www.balmek.com/kurslar ? internet adresi ziyaret ederek ya da 0266 241 58 41 iletişim numarasından bilgi alabilecek.