Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni dansçılarını arıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Dansları Topluluğu için dansçı seçmeleri başlıyor. Genç yeteneklerin yer alacağı seçmelere katılmak isteyenler 15 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde Türk Halk Dansları Topluluğu kuruyor. Seçmelerin başladığı alımlara 15-30 yaş aralığındaki gönüllü herkes Orkestra Şube Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yaparak topluluğa katılım sağlayabilecek. Kurulan dans topluluğu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini yurtiçi ve yurtdışındaki festival, gösteri ve yarışmalarda temsil ederek Balıkesir’in kültürel değerlerini yaşatmayı hedefliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 ARALIK

Türk Halk Dansları Topluluğu’nda yer almak isteyen 15 ila 30 yaş aralığındaki adaylar, 0266 228 05 70 numaralı iletişim hattı üzerinden ya da Orkestra Şube Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapabilecekler. Balıkesir ve çeşitli yörelerin halk danslarını sahnede sergileyecek olan genç yeteneklerin dansçı seçmelerine katılabilmeleri için 15 Aralık tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Seçmeleri başarıyla geçen 20 kız ve 20 erkek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Türk Halk Dansları Topluluğu’nda yer alacak.