  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni dansçılarını arıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni dansçılarını arıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni dansçılarını arıyor
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Dansları Topluluğu için dansçı seçmeleri başlıyor. Genç yeteneklerin yer alacağı seçmelere katılmak isteyenler 15 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde Türk Halk Dansları Topluluğu kuruyor. Seçmelerin başladığı alımlara 15-30 yaş aralığındaki gönüllü herkes Orkestra Şube Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yaparak topluluğa katılım sağlayabilecek. Kurulan dans topluluğu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini yurtiçi ve yurtdışındaki festival, gösteri ve yarışmalarda temsil ederek Balıkesir’in kültürel değerlerini yaşatmayı hedefliyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 15 ARALIK

Türk Halk Dansları Topluluğu’nda yer almak isteyen 15 ila 30 yaş aralığındaki adaylar, 0266 228 05 70 numaralı iletişim hattı üzerinden ya da Orkestra Şube Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapabilecekler. Balıkesir ve çeşitli yörelerin halk danslarını sahnede sergileyecek olan genç yeteneklerin dansçı seçmelerine katılabilmeleri için 15 Aralık tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Seçmeleri başarıyla geçen 20 kız ve 20 erkek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan Türk Halk Dansları Topluluğu’nda yer alacak.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bugüne kadarki deprem tahminleri doğru çıkan isimden 4 ilimiz için 8’den büyük deprem uyarısı Bugüne kadarki deprem tahminleri doğru çıkan isimden 4 ilimiz için 8’den büyük deprem uyarısı AK Partili isimden Mehmet Akif Ersoy'a olay gönderme AK Partili isimden Mehmet Akif Ersoy'a olay gönderme ''Köygöçüren'' yüzünden 16 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü! ''Köygöçüren'' yüzünden 16 yaşındaki bir çocuk ölümden döndü! 26 ilde yapılan ''yıl sonu'' anketinde AK Parti ve CHP arasında dikkat çeken fark! 26 ilde yapılan ''yıl sonu'' anketinde AK Parti ve CHP arasında dikkat çeken fark! İki kardeşin öldürüldüğü cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı İki kardeşin öldürüldüğü cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı Fatih Altaylı pes etti! Cezaevi sonrası için aldığı radikal kararı duyurdu Fatih Altaylı pes etti! Cezaevi sonrası için aldığı radikal kararı duyurdu Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı sona erdi; ikinci toplantının tarihi belli oldu Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı sona erdi; ikinci toplantının tarihi belli oldu Uzak Şehir'in ''terminatör'' çıkan güzel oyuncusu mankenleri kıskandırdı Uzak Şehir'in ''terminatör'' çıkan güzel oyuncusu mankenleri kıskandırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'e yeni görev! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'e yeni görev! 20 yaşındaki hukuk öğrencisinden milyonluk ''TOKİ'' vurgunu! Onlarca kişiyi dolandırdı 20 yaşındaki hukuk öğrencisinden milyonluk ''TOKİ'' vurgunu! Onlarca kişiyi dolandırdı
Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı Hazal Kaya'dan yıllar sonra gelen Aşk-ı Memnu itirafı Bahis ve şike soruşturmasında ismi geçen Ahmet Çakar hakkında karar verildi Bahis ve şike soruşturmasında ismi geçen Ahmet Çakar hakkında karar verildi Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden bir ayrıntı daha... Arabeskin kraliçesi Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden bir ayrıntı daha... Depoları doldurmayın! Akaryakıta bu kez indirim geliyor Depoları doldurmayın! Akaryakıta bu kez indirim geliyor Türk Lirası'nda faizler değişti... İşte TL mevduatına en yüksek faizi veren bankalar Türk Lirası'nda faizler değişti... İşte TL mevduatına en yüksek faizi veren bankalar Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı açıklaması Ela Rümeysa Cebeci'den ''çok özel fotoğraf'' iddialarında sessizliğini bozdu Ela Rümeysa Cebeci'den ''çok özel fotoğraf'' iddialarında sessizliğini bozdu Batan geminin malları değil, toplu taşımada unutulan eşyalar: En çok unutulan eşyalar belli oldu! Batan geminin malları değil, toplu taşımada unutulan eşyalar: En çok unutulan eşyalar belli oldu! Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay entübe edildi İmamoğlu'ndan bilirkişi davasına damga vuran sözler: ''Az kaldı, gidiyorlar'' İmamoğlu'ndan bilirkişi davasına damga vuran sözler: ''Az kaldı, gidiyorlar''