Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde çifte bayram

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde personelini sevindiren bir adım attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatları doğrultusunda, belediyenin tüm iştiraklerinde görev yapan işçilere hem devlet hem de toplu iş sözleşmesinden doğan ikramiyeleri bayram öncesi hesaplara yatırıldı.

Personel AŞ, BASKİ ve BTT başta olmak üzere tüm iştiraklerde çalışan personelin ikramiyelerine bayramdan önce kavuşması, çalışanlar arasında büyük memnuniyet yarattı. Toplamda 150 Milyon TL tutarındaki ödemenin yapılmasıyla birlikte personel ekonomik olarak rahat bir nefes aldı ve çifte bayram sevinci yaşadı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Ahmet Akın, “Emekçilerimizin alın teri kurumadan hak ettikleri ödemeleri yapmaya devam edeceğiz. Bayram öncesi yaptığımız bu ödemelerle, çalışanlarımızın sevdikleriyle huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çalışan odaklı yaklaşımı ve emekçinin yanında duran anlayışıyla örnek teşkil etmeye devam ediyor.