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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 2 ayda 40 milyon TL'lik tasarruf

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden 2 ayda 40 milyon TL'lik tasarruf
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Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi yürürlüğe girmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi de daire başkanlıklarına gerekli talimatları vererek, bugüne kadar 40 milyon lira tasarruf sağladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kamu kurum ve kuruluşlarının mali disiplinini sağlamak için çeşitli önlemler içeren Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin yürürlüğe girmesi ile daire başkanlıklarına gerekli talimatları verdi.

Kamu hizmetlerini ve yatırım projelerini, ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açılmadan azami tasarruf anlayışı içinde yürüten Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 40 milyona yakın tasarruf sağladı.

Tüm yatırım, proje, hizmet ve organizasyonları yaparken her zaman bu kaynağın sahibinin vatandaşlar olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Ailem dediğim Balıkesirli hemşehrilerimin hakkını, ne kendim yerim ne de bir başkasına yediririm. Bu düsturla çıktığım yolda Balıkesir’in hayırlı evladı olmak tek isteğim. Bu doğrultuda hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz, gereksiz ve lüks harcamalardan kaçınacağız” diye konuştu.

 

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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