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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''700 işçi çıkarıldı'' iddialarına yalanlama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''700 işçi çıkarıldı'' iddialarına yalanlama
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AKP’nin ''Belediye 700 işçi çıkardı'' iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve bu açıklamanın kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı yapıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, 71 personelin iş akdine son verildiği belirtildi.

Son günlerde AKP tarafından ortaya atılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 700 işçi çıkardı’ iddialarına yönelik Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi. Çıkarıldığı iddia edilen işçi sayısının gerçeği yansıtmadığını belirten belediye, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın göreve başladığı tarihten itibaren; iddiaların aksine belediye iştirakleri dahil sadece 71 kişinin iş akdinin feshedildiğini açıkladı. İşten çıkarılan 71 kişiden 8’inin işe gelmediği halde maaşı yatan ‘bankamatik memuru’ olduğu tespit edilirken 6 kişinin ‘disiplinsizlik’, 39 kişinin de seçim öncesi son bir yılda ‘siyasi amaçlarla’ işe alındığının belirlenmesi üzerine işlerine son verildiği açıklandı.

4 AYDA YÜCEL YILMAZ DAHA FAZLA İŞÇİ ÇIKARMIŞTI

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerini kazanmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Başkan Akın’ın o günden bu yana yaklaşık dört aylık süreçte iş akdini feshettiği işçi sayısı 71 olurken, 2019 yılında aynı tarihte göreve başlayan önceki dönem AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın 1 Nisan 2019-5 Ağustos 2019 tarihleri arasında işten çıkardığı işçi sayısı 81 olmuştu. Kamuoyunda algı yaratmak amacıyla ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurulduğunda AKP’li yönetim döneminde yaşanan işten çıkarılan işçi sayısının daha yüksek olduğu görülüyor.

İDDİA EDİLEN 700 KİŞİYİ AÇIKLAYIN

Seçimden önce ve görevdeyken dürüstçe işini yapan, liyakat sahibi ve bu şehir için ter döken tek bir işçinin hakkının yenmeyeceğini ifade eden Başkan Akın, şehirde adaletli bir yönetim anlayışını sürdürmeye devam edeceğini her açıklamasında vurgulamıştı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, AKP tarafından kamuoyunu yanıltmak amacıyla ortaya atılan iddiaların ispat edilmesini istedi.

AKP Milletvekili Ali Öztaylan’ın gerçeklerden tamamen uzak, mesnetsiz, asılsız ve içi boş iddialarının gerçeği yansıtmadığını belgeleriyle ortaya koyduğunu ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kamuoyunu yanıltmaya yönelik yapılan bu açıklamaları kınayarak, bu asılsız iddiaları ortaya atanları iddialarını belgeleriyle ispatlamaya davet etti.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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