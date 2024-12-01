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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti’ye Kabakdere iftiralarına yanıt

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti’ye Kabakdere iftiralarına yanıt
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Karesi'ye bağlı Kabakdere kırsal mahallesindeki 150 dönümlük arazinin satışıyla ilgili AK Parti İl Başkanlığı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a yönelik "Balıkesir'e ihanet ediyor, arazi peşkeş çekildi" iddiasına, Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi.

Balıkesir'de Karesi’ye bağlı Kabakdere kırsal mahallesindeki 150 dönümlük arazinin satışıyla ilgili AK Parti İl Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a yönelik “Balıkesir’e ihanet ediyor, arazi peşkeş çekildi” iddiasına, Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi. Açıklamada, “kendi deneyimlerine dayanılarak üretilen bu asılsız söylentileri çıkaranların iftiraları, her zaman olduğu gibi kadük olarak kalmaya mahkumdur” denildi.

Açıklama şöyle:

 Bazı basın organları ve siyasi çevrelerce Karesi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 14.228 Ada 1 parselin düşük fiyatla satıldığı ilgili gerçek dışı iddialar hakkında;

 - Satışa konu olan parsel için 2024 yılı Şubat ayında iki ayrı ulusal gayrimenkul değerleme firması tarafından değerleme raporu hazırlanmıştır. BALTOK bünyesinde parselin değeri 208.910.000 TL ve 224.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

 - Bu değerleme raporları doğrultusunda, 27 Eylül 2024 tarihinde, parselin değerinin üzerinde bir tutarla, toplamda 320 milyon 50 bin TL bedel ile satış sözleşmesinin hazırlanmasına karar verilmiştir.

 - Sözleşmenin imzalandığı gün ilgili firma, BALTOK’a 170 milyon TL peşin ödeme gerçekleştirmiştir. Bahse konu olan 170 milyon TL bazı art niyetli çevreler tarafından ortaya atıldığı gibi satış bedeli değil, peşinat bedelidir.

 Bu bilgilerin ışığında belirtmek isteriz ki; artık Balıkesir’de, bu kentin malına ve değerlerine sahip çıkan, harcadığı her kuruşun hesabını Balıkesir halkına veren ve halka hizmet olarak geri dönüştüren, açık, dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışı geçerlidir. Daha önceki kendi deneyimlerine dayanılarak üretilen bu asılsız söylentileri çıkaranların iftiraları, her zaman olduğu gibi kadük olarak kalmaya mahkumdur. Koşullar ne olursa olsun, halkçı belediyecilik anlayışımızla Balıkesir’e hizmet etmeye, bu kent için değer üretmeye devam edeceğiz.

 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

 

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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