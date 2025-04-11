Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Avlu'da müzik şöleni

Balıkesir’de gencinden yaşlısına herkesin rahatlıkla vakit geçirebileceği etkinliklerle şehri canlandıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sözünü verdiği ve kısa süre içinde hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk Roman Gençlik Orkestrası (ROGO) ilk konserini gerçekleştirdi. 8-9 Nisan günlerinde düzenlenen Roman Gençlik Orkestrası ve “Ustalara Saygı” konserlerinde salonu dolduran vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Balıkesir’i fuarlar ve festivaller kenti yapma hedefiyle kültür sanat hayatını canlandıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz günlerde iki günde arka arkaya iki konserle Balıkesirlileri buluşturdu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın öncülüğünde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk Roman Gençlik Orkestrası (ROGO), 8 Nisan 2025 Salı günü Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde ilk konserini gerçekleştirdi. 9 Nisan Çarşamba günü ise yine Avlu’da Anadolu rock müziğin efsaneleri Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray’ın eserlerinin hayat bulduğu “Ustalara Saygı” konseri müzikseverleri bir araya getirdi. İki günde de salonları tıklım tıklım dolduran Balıkesirliler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Balıkesirli sanatçı Ayhan Erden de konser sonunda birbirinden güzel eserler seslendirdi.

ROMAN ORKESTRASI’NA MÜZİKSEVERLERDEN TAM NOT

Akın’ın geçtiğimiz aylarda katıldığı Romanlar Buluşması programında müjdesini verdiği ve kısa sürede hayata geçirdiği Roman Gençlik Orkestrası (ROGO) ilk performansıyla müzikseverlerden tam not aldı. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde Orkestra Şefliğini Okan Koşucu’nun yaptığı konsere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Volkan Altınöz, Sevinç Baykan Özden, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Yüksek katılımla gerçekleşen konserde Roman kültürüne ait eserler seslendirildi. Konser sonunda Başkan Akın, orkestranın genç üyeleriyle Roman havası oynadı. “Bu konseri yazsak roman olur” sloganıyla müzikseverlerle buluşan orkestra, yaşları 8-18 arasında değişen 30 genç yetenekten oluşuyor. Konseri izleyen seyirciler, ROGO’nun performansını çok beğendiğini ifade ederken kendisini müzik alanında geliştirmek için gençlere fırsat sağladığı için Akın’a teşekkür etti.

“TÜRKİYE’DE BİR İLKİ HAYATA GEÇİRDİK”

Romanların, kendilerine özgü yaşamları ve zengin kültürleriyle topluma önemli katkılar sunduğunu ifade eden Akın, “Bir güne her şeyi sığdırmak mümkün değil. Gönen’de doğdum. Tırnova Mahallesi’nde büyüdüm. Roman kardeşlerimizle hep iç içe olduk. Hiç kimsenin ayrıştırılmadığı, herkesin birlik içinde olduğu, kimsenin ötekileştirilmediği kısacası Balıkesir gibi olduğu, Kuvayimilliyeci olduğu bir Türkiye’yi hayal ediyoruz. Bizler, hep birlik ve beraberlik içinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Etkinliklerimizi arttıracağız. Şu an da Türkiye’de bir ilki hayata geçirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“İZLEMEKTEN VE DİNLEMEKTEN KEYİF ALDIK ”

Konseri izlemeye gelenlerden Sonay Özural, Roman orkestrası üyelerinin hem performansını hem de enerjisini çok beğendiğini ifade ederken, “Devamını bekliyoruz. Böyle etkinlikler çok güzel oluyor. Ahmet Başkan’ımızdan, bu tarz etkinliklerin sayısını arttırmasını istiyoruz” dedi. Orkestra üyeleri arasında oğlunun da yer aldığını söyleyen Belgin Tunalı ise şunları söyledi: “Oğlum da orkestrada yer alıyor. Hakikaten çok güzel bir program hazırlamışlar. İzlemekten ve dinlemekten çok keyif aldık. Ahmet Akın’a gençlerimize fırsat verdiği için çok teşekkür ediyoruz”

USTA SANATÇILARIN UNUTULMAZ ŞARKILARI HAYAT BULDU

Anadolu Rock müziğin efsane isimlerinden Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray’ın şarkılarının hayat bulduğu “Ustalara Saygı” konserinde vatandaşlar salonu tıklım tıklım doldurdu. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden konuklar unutulmaz bir akşam yaşadıkları için şehrin sosyal hayatını artıran bu etkinliklerden dolayı Başkan Akın’a teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinliklerini sık sık takip ettiğini ve katılım sağladığını söyleyen Hüsnü Kundakçı, “Konser çok güzeldi. Bizim bildiğimiz, gençliğimizin şarkıları bunlar. Konserden çok keyif aldık.”ifadelerini kullandı.

Usta sanatçıların eserlerinin seslendirildiği konserde çok eğlendiğini dile getiren Şebnem Canpolat, “Ben çok eğlendim. Mükemmeldi. Geçen sene de Barış Manço’nun eserlerinin seslendirildiği konsere gelmiştim. Önümüzdeki seneyi de iple çekiyorum. Bu konserde herkes ayakta alkışladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel şeyler yaptınız.” şeklinde konuştu.