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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden BALTOK iddialarına yanıt

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden BALTOK iddialarına yanıt
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin’in sosyal medyadaki BALTOK ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

İşte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan o açıklama:

3 Şubat 2025 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin’in sosyal medyadaki iddiaları üzerine;

  1. 18 Ocak 2025 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından BALTOK’a herhangi bir satış veya devir işlemi olmamıştır. Tamamen yanlış bir bilgidir.
  2. 18 Ocak 2025 tarihide Hafta sonu Cumartesi gününe denk gelmektedir.
  3. BALTOK Kabakdere Balorman’da bulunan arsalarını, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Nisan 2023 tarihinde tüm şirketlerin ve tüm şahısların katılabileceği açık ihale ile satın almıştır.
  4. BALTOK söz konusu arsaları ihale sonucunda; hiçbir Kentsel dönüşüm yapmak şartı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile herhangi bir sözleşme veya tapularında herhangi bir şerh olmadan satın almıştır.
  5. 15 Ocak 2025 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tıpkı Kabakdere ihalesi gibi açık ihale ile arsa satış ihalesi gerçekleştirmiştir.
  6. 15 Ocak 2025 tarihideki İhale süreci tamamlanmamış ve halen devam etmektedir.
  7. Yapılan ihaleye katılan sadece BALTOK değildir. Farklı şirketlerde vardır.
  8. Bu yapılan işlem sonucunda herhangi bir devir olmayacaktır. İhale sonuçlanırsa satın alma işlemi olacaktır.
  9. BALTOK bu ihaleye yatırımlarını merkezde toplamak için girmiştir.
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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