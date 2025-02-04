Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden BALTOK iddialarına yanıt
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin’in sosyal medyadaki BALTOK ile ilgili iddialarına yanıt verdi.
İşte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan o açıklama:
3 Şubat 2025 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mehmet Birol Şahin’in sosyal medyadaki iddiaları üzerine;
- 18 Ocak 2025 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından BALTOK’a herhangi bir satış veya devir işlemi olmamıştır. Tamamen yanlış bir bilgidir.
- 18 Ocak 2025 tarihide Hafta sonu Cumartesi gününe denk gelmektedir.
- BALTOK Kabakdere Balorman’da bulunan arsalarını, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 5 Nisan 2023 tarihinde tüm şirketlerin ve tüm şahısların katılabileceği açık ihale ile satın almıştır.
- BALTOK söz konusu arsaları ihale sonucunda; hiçbir Kentsel dönüşüm yapmak şartı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile herhangi bir sözleşme veya tapularında herhangi bir şerh olmadan satın almıştır.
- 15 Ocak 2025 tarihinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tıpkı Kabakdere ihalesi gibi açık ihale ile arsa satış ihalesi gerçekleştirmiştir.
- 15 Ocak 2025 tarihideki İhale süreci tamamlanmamış ve halen devam etmektedir.
- Yapılan ihaleye katılan sadece BALTOK değildir. Farklı şirketlerde vardır.
- Bu yapılan işlem sonucunda herhangi bir devir olmayacaktır. İhale sonuçlanırsa satın alma işlemi olacaktır.
- BALTOK bu ihaleye yatırımlarını merkezde toplamak için girmiştir.
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