  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''Evde Ücretsiz Berber Hizmeti''

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''Evde Ücretsiz Berber Hizmeti''

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''Evde Ücretsiz Berber Hizmeti''
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve berberlere ulaşamayan hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağlı 60 yaş üzeri vatandaşlara yönelik ''Evde Berber Hizmeti'' uygulamasını başlattı.

“Vefası olmayanın bekası olmaz” anlayışıyla hareket eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, özel gereksinimli bireyler ve yaşlı vatandaşların kişisel bakımlarını kolayca karşılayabilmesi için ücretsiz berber hizmetini başlattı.  BBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde berberi bulunmayan mahallelerde yaşayan 60 yaş üzeri hasta,  yaşlı, engelli ve yatağa bağlı vatandaşlara berber hizmeti veriliyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve berberlere ulaşım imkanı bulamayan vatandaşların hizmet ayağına götürülürken bu proje ile vatandaşların yaşamlarının kolaylaştırılması hedefleniyor. Ücretsiz olarak verilen hizmetten yararlanmak için başvurular 444 40 10 numaralı çağrı merkezi üzerinden alınıyor.  Yaşlılara ve engelli vatandaşlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek için ihtiyaçlarını tespit ederek çözüme kavuşturmak için yeni projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yediden yetmişe herkesin yanında olacaklarını söyledi. Hasta ve yaşlı vatandaşların yakınları, berber hizmetinden çok memnun olduklarını belirtirken Başkan Akın’a teşekkürlerini iletti.

PAHA BİÇİLEMEZ BİR HİZMET

Başkan Akın’ın “Çalınmadık kapı kalmayacak” talimatını verdiği Yakın Çözüm Ekibi, berber hizmeti alamayan vatandaşların sesi oldu.  Yakın Çözüm Ekibine iletilen talepler üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin bu soruna hızlıca el attığını söyleyen vatandaşlar, bu hizmetten çok memnun olduklarını ifade etti. Yaşlı ve özel gereksinimli vatandaşlar açısından bu hizmetin paha biçilemez derece kıymetli olduğunu belirten Balıkesirliler,  Başkan Akın’a teşekkürlerini iletti.  Vatandaşlar, ilk defa hayata geçen bu hizmeti şöyle değerlendirdi:  Ahmet Uz: “İmkanı olan var, olmayan var. Yatalak olan hastalar ve yaşlılarımız için güzel bir hizmet” dedi.  İsmail Başkurt: “Yakın Çözüm Ekibi bizi aradığında köydeki eksikliklerimizi sordu. Biz de köyde berberin olmadığını söyledik. Ama bu kadar kısa zamanda bu hizmeti bize ulaştıracaklarını düşünmemiştim. Çok hızlı bir şekilde organize edildi. Bu hizmet için Ahmet Akın’a teşekkür ederim” dedi.  Fatma Eraşık: “Özellikle benim için bu hizmet çok iyi oldu. Hastamı, berbere götürmeye gücüm yetmiyor” dedi.  İsmail Karahan: “Çok güzel bir hizmet oldu. Yaşlılarımızı kaldırıp götüremiyoruz. İmkanımız yok. Çok büyük sıkıntı çekiyorduk. Belediye Başkanımız Ahmet Akın, çok güzel düşünmüş. Ücretsiz olduüu için daha iyi. Bu hizmet paha biçilemez” dedi.

“YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Türkiye’nin en fazla yaşlı nüfusuna sahip iller sıralamasında 6. sırada yer alan Balıkesir’de, yaşlıları asla yalnız bırakmadıklarını ve asla da bırakmayacaklarının altını çizen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Kentimizde yaşayan yaşlılarımızın çoğu yalnız yaşıyor. Ama biz,  Büyükşehir Belediyesi olarak onları yalnız bırakmayacağız.  Engelli vatandaşlarımızın da yanındayız. Neye ihtiyaçları varsa karşılıyoruz. Tek temennimiz onların rahat etmesi ve mutlu olması. Balıkesir, benim ailem.  Onlarda ailemin fertleridir. Kimin bize ihtiyacı olursa biz orada olacağız. Yedisinden yetmişine her yaştan vatandaşımızın ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz.” diye konuştu.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tüm çalışanların maaşına bir ''zorunlu'' kesinti daha yolda! Tüm çalışanların maaşına bir ''zorunlu'' kesinti daha yolda! Erdoğan ''Özel ayağını denk alsın'' dedi, CHP'nin yanıtı olay oldu! Erdoğan ''Özel ayağını denk alsın'' dedi, CHP'nin yanıtı olay oldu! Bebek katili Abdullah Öcalan'dan örgütü feshedin çağrısı: ''Sorumluluğu üstleniyorum'' Bebek katili Abdullah Öcalan'dan örgütü feshedin çağrısı: ''Sorumluluğu üstleniyorum'' Derbinin ardından eşini arayan yabancı hakem Slavko Vinci'den çarpıcı ifadeler Derbinin ardından eşini arayan yabancı hakem Slavko Vinci'den çarpıcı ifadeler Okan Buruk'a ''FETÖ'' iması görevinden etti! Okan Buruk'a ''FETÖ'' iması görevinden etti! Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Marmara Denizi'nde korkutan deprem! Gossip Girl’ün Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti Gossip Girl’ün Georgina Sparks'ı Michelle Trachtenberg 39 yaşında hayatını kaybetti Canlı yayında CHP yönetimi ve Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddia Canlı yayında CHP yönetimi ve Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken iddia 29 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda mide bulandıran ayrıntı 29 kadının kurtarıldığı fuhuş operasyonunda mide bulandıran ayrıntı Mahkeme CHP kurultayı için kararını açıkladı Mahkeme CHP kurultayı için kararını açıkladı
İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklama dikkat çekti! İmamoğlu'nun toplantısına katılmayan Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklama dikkat çekti! İstanbul'da güpegündüz kadın cinayeti: 15 yaş büyük sevgilsini öldürüp, intihar etti! İstanbul'da güpegündüz kadın cinayeti: 15 yaş büyük sevgilsini öldürüp, intihar etti! Muharrem İnce ve arkadaşları CHP'ye geri dönüyor Muharrem İnce ve arkadaşları CHP'ye geri dönüyor Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü yıllar sonra ortaya çıktı Yılmaz Özdil ''Erdoğan'ın kendisine hazırladığı rakip'' dediği ismi açıkladı Yılmaz Özdil ''Erdoğan'ın kendisine hazırladığı rakip'' dediği ismi açıkladı Çanakkale'de denizden çıkan dev! Tek nefeste zıpkınla avladı Çanakkale'de denizden çıkan dev! Tek nefeste zıpkınla avladı Okul bahçesinde kan donduran olay: 2 ölü Okul bahçesinde kan donduran olay: 2 ölü Makyajsız market alışverişindeki Gülşen görenleri hayretler içerisinde bıraktı Makyajsız market alışverişindeki Gülşen görenleri hayretler içerisinde bıraktı Erdoğan'ın ''Ayağını denk al'' dediği Özgür Özel'den reste rest Erdoğan'ın ''Ayağını denk al'' dediği Özgür Özel'den reste rest Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: İşte düşüşün nedeni Altın fiyatlarında ibre tersine döndü: İşte düşüşün nedeni