  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''konteyner'' iddialarına yalanlama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''konteyner'' iddialarına yalanlama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''konteyner'' iddialarına yalanlama
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Can Dost Doğal Yaşam Alanı’nda kullanılan konteynerlerin Sındırgı depremi için tahsis edilen konteynerler olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Can Dost Doğal Yaşam Alanı’nda kullanılan konteynerlerle ilgili ortaya atılan iddialar üzerine yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun özellikle bilmesini isteriz ki; Bu konteynerler AFAD tarafından özellikle hayvan barınağı yapılması amacıyla tahsis edilmiştir. Kullanım ömrünü tamamladığı için vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarına uygun görülmeyen bu konteynerler barınaklara tahsis edilen yapılardır. Dolayısıyla konteynerler, tamamen amacına uygun bir şekilde kullanılmaktadır.

SÜREÇ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN KOORDİNE EDİLMEKTEDİR

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu süreç hakkında gerçeğe aykırı bilgiler yayarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyonlar hem vicdanları yaralıyor hem de can dostlarımız için hayata geçirdiğimiz bu hizmeti gölgeliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak “halkçı belediyecilik” anlayışımız gereği şehrimizde yaşayan her bir can bizim için çok değerlidir. Sındırgı depremlerinin meydana geldiği ilk andan itibaren tüm ekibimizle alanda seferber olduk. Her bir depremzede vatandaşımızla tek tek ilgilendik. Çalışmalarımız halen bölgede kesintisiz olarak sürmektedir.

Bu iki konunun kasıtlı bir şekilde yan yana getirilerek toplumun vicdani değerlerinin suistimal edilmesini şiddetle kınıyor; hem depremzede hemşehrilerimizin hem de can dostlarımızın bu konuda kullanılmalarını üzücü buluyoruz.

Gerçeği çarpıtan tüm iddialar ve asılsız haberlerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız."

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Unutulmayacak bir kış kapıda! Meteorologlar ''Asrın kışı geliyor'' diyerek uyardı Unutulmayacak bir kış kapıda! Meteorologlar ''Asrın kışı geliyor'' diyerek uyardı Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı Eli silahlı şehir eşkıyası otobüs durağında korku saçtı! Arkadaşı da kayda aldı İmamoğlu'nun diploma davasında tansiyon yükseldi: ''İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız'' İmamoğlu'nun diploma davasında tansiyon yükseldi: ''İmalı soru sorarsanız böyle yanıt alırsınız'' Fenerbahçe'de bir isim daha kadro dışı bırakıldı Fenerbahçe'de bir isim daha kadro dışı bırakıldı Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor Toprağa gömülü halde bulunmuştu: Ölüme terk edilen çocuğun dayısının ifadesi ortaya çıktı Toprağa gömülü halde bulunmuştu: Ölüme terk edilen çocuğun dayısının ifadesi ortaya çıktı Otizmli öğrencilerin sınıfında skandal görüntüler! Veliler ayağa kalktı Otizmli öğrencilerin sınıfında skandal görüntüler! Veliler ayağa kalktı Hüseyin Baş yeniden BTP Genel Başkanı seçildi Hüseyin Baş yeniden BTP Genel Başkanı seçildi Bir adliyede daha vurgun: Zimmetine geçirdiği paraları kriptoya yatırıp, bahis oynamış Bir adliyede daha vurgun: Zimmetine geçirdiği paraları kriptoya yatırıp, bahis oynamış Marmaray'da bir intihar daha! Marmaray'da bir intihar daha!
Antalya'da peş peşe depremler! Çevre illerde de hissedildi Antalya'da peş peşe depremler! Çevre illerde de hissedildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı; acı haber geldi! İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı; acı haber geldi! Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası Ünlü spikerlere sıçrayan soruşturmada dikkat çeken ''fenomen'' iddiası Türkiye'nin hayalet İHA'sı ANKA-3 gümbür gümbür geliyor: Kritik bir testi daha geçti! Türkiye'nin hayalet İHA'sı ANKA-3 gümbür gümbür geliyor: Kritik bir testi daha geçti! Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı Polis memuruna aracıyla çarpıp fotoğrafını paylaştı! Sürücü ''tanıdık'' çıktı Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi Bir şehir kar altında: 2 ilçede 11 yerleşim yerine ulaşım kesildi Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de ''Seyirciye güvenmiyorum'' diyen yarışmacı olay oldu Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! Habur'un yanı başında 946 dönümlük dev proje: Bin kişiye ekmek kapısı olacak! Ünlü yorumcu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı Ünlü yorumcu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı 4.3'lük deprem öncü mü? Ahmet Ercan'dan ''Antalya'' yorumu 4.3'lük deprem öncü mü? Ahmet Ercan'dan ''Antalya'' yorumu