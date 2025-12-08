Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''konteyner'' iddialarına yalanlama

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Can Dost Doğal Yaşam Alanı’nda kullanılan konteynerlerin Sındırgı depremi için tahsis edilen konteynerler olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Can Dost Doğal Yaşam Alanı’nda kullanılan konteynerlerle ilgili ortaya atılan iddialar üzerine yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun özellikle bilmesini isteriz ki; Bu konteynerler AFAD tarafından özellikle hayvan barınağı yapılması amacıyla tahsis edilmiştir. Kullanım ömrünü tamamladığı için vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarına uygun görülmeyen bu konteynerler barınaklara tahsis edilen yapılardır. Dolayısıyla konteynerler, tamamen amacına uygun bir şekilde kullanılmaktadır.

SÜREÇ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN KOORDİNE EDİLMEKTEDİR

Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu süreç hakkında gerçeğe aykırı bilgiler yayarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyonlar hem vicdanları yaralıyor hem de can dostlarımız için hayata geçirdiğimiz bu hizmeti gölgeliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak “halkçı belediyecilik” anlayışımız gereği şehrimizde yaşayan her bir can bizim için çok değerlidir. Sındırgı depremlerinin meydana geldiği ilk andan itibaren tüm ekibimizle alanda seferber olduk. Her bir depremzede vatandaşımızla tek tek ilgilendik. Çalışmalarımız halen bölgede kesintisiz olarak sürmektedir.

Bu iki konunun kasıtlı bir şekilde yan yana getirilerek toplumun vicdani değerlerinin suistimal edilmesini şiddetle kınıyor; hem depremzede hemşehrilerimizin hem de can dostlarımızın bu konuda kullanılmalarını üzücü buluyoruz.

Gerçeği çarpıtan tüm iddialar ve asılsız haberlerle ilgili yasal haklarımızı kullanacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız."