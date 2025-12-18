Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden logo açıklaması: ''Soruşturma İzni Teknik Süreçtir''

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Ahmet Akın hakkında verilen soruşturma izninin mecliste onaylanan kurumsal logo revizyonuna ilişkin idari bir işlem olduğunu, kamu zararı bulunmadığını ve kararın Valilik onayıyla kesinleştiğini açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen “soruşturma izni” kararının, 13 Haziran 2024 tarihli Belediye Meclisi’nde görüşülen kurumsal logo revizyonuna ilişkin teknik ve idari bir süreç olduğu açıklandı.

Belediye tarafından yapılan duyuruda, logo değişikliğinin mecliste oylanarak kabul edildiği, itirazların değerlendirilmesinin ardından kararın Valilik onayıyla kesinleştiği belirtildi.

Logo çalışmasının gönüllü katkılarla hazırlandığı, belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığı ve kamu zararı oluşmadığı vurgulandı.

Soruşturma izninin bir mahkûmiyet olmadığı ifade edilirken, belediyenin karara karşı yargı yoluna başvuracağı ve hizmet çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi basın biriminden Yayın kuruluşlarına gönderilen açıklama ise aynen şöyle:

Son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Akın hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen “Soruşturma İzni” kararına ilişkin yer alan haberler üzerine, gerçeklerin tüm şeffaflığıyla kamuoyuna aktarılması zorunluluğu doğmuştur.

Söz konusu karar, 13 Haziran 2024 tarihli Belediye Meclis toplantımızda görüşülen “kurumsal logo revizyonu” sürecine ilişkin tamamen teknik ve idari bir prosedürden ibarettir. Sürecin hukuki ve fiili gerçekleri şöyledir:

MECLİS İRADESİ VE ONAY SÜRECİ

13.06.2024 tarihli meclis toplantısında logo değişikliği oylamaya sunulmuş; oylama sonucu Meclis Başkanı tarafından “oy birliği” ile kabul edildiği beyan edilmiş ve o an hiçbir itiraz gelmemiştir. Daha sonraki süreçte, 27.06.2024 tarihli ikinci birleşimde, AK Parti grubunun itirazı üzerine konu yeniden gündeme alınmış; yapılan değerlendirme ve görsel sunumlar neticesinde AK Parti grubunun itirazı oy çokluğu ile reddedilmiştir. İlgili meclis kararı, 08.07.2024 tarihinde Mülki İdare Amiri (Valilik) tarafından onaylanarak hukuken kesinleşmiş ve yürürlüğe girmiştir. Kesinleşen meclis kararı üzerine logoyla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından işlemler tesis edilmiştir.

İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma iznine temel teşkil eden "meclis üyelerinin mağduriyeti" iddiası, hukuki dayanaktan yoksundur.

Söz konusu logo kullanımı, Mülki İdare Amiri tarafından onaylanmış ve aleyhinde herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken geçerli bir meclis kararına dayanmaktadır.

KAMU ZARARI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Logo çalışması, şehrimizin marka değerini yükseltmek amacıyla bir grup akademisyen ve grafik tasarımcının gönüllü katkılarıyla hazırlanmıştır. Belediye kasasından bu çalışma için hiçbir ödeme yapılmamış, herhangi bir kişiye haksız menfaat sağlanmamış ve kamu zararı oluşmamıştır.

YARGIYA GÜVENİMİZ TAMDIR

İçişleri Bakanlığı’nın bu kararı bir mahkûmiyet değil, konunun yargı tarafından incelenmesine yönelik bir ön işlemdir. Belediyemiz, hiç şüphesiz yasal haklarını kullanarak Danıştay nezdinde gerekli itirazları yapacaktır. İnanıyoruz ki Yüce Türk Yargısı, ortada bir suç unsuru olmadığını tespit ederek bu haksız kararı iptal edecektir.

Sonuç Olarak;

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak enerjimizi siyasi polemiklere değil, Balıkesir’in kalkınmasına ve halkımızın refahına harcamaya kararlıyız. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı belediyecilik anlayışımızla “Balıkesir Ailem” için çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir idari baskı veya siyasi algı çalışması, hemşehrilerimize hizmet etme motivasyonumuzu kıramayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.