Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden maaşlara zam müjdesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Temmuz ayında memura yapılan zammın ardından toplu sözleşme gereği Ağustos ayında da kadrolu işçi ve Personel AŞ işçilerine yüzde 24,73 oranında zam yaptı. Büyükşehir personeli, zam oranını memnuniyetle karşıladı.

Temmuz ayında memura yapılan yüzde 19,31’lik zammın ardından bünyesinde çalışan kadrolu işçi ve Personel AŞ işçilerini de mağdur etmeyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, toplu sözleşme gereği Ağustos ayında ek zam yaparak personelini yüksek enflasyona ezdirmedi. 15 Ağustos gününden itibaren geçerli olmak üzere Kadrolu işçilerin yevmiye ve sorumluluklarına yüzde 24,73 zam yapılırken Personel AŞ işçilerine de yevmiye, yakacak ve yol ücretlerinde yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Yapılan zam oranını, Büyükşehir Belediyesi personeli memnuniyetle karşılayarak Başkan Ahmet Akın’a teşekkür etti.