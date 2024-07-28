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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden, Milli Kuvvetler'de muhteşem konser

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden, Milli Kuvvetler'de muhteşem konser
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonlarında araç trafiğine kapattığı Milli Kuvvetler Caddesi’ne sahne kurarak; vatandaşların yaz akşamını renklendirmek, keyifli ve eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla konser düzenledi. Vatandaşlar, konserden çok memnun olduklarını söyleyerek her hafta tekrar etmesi talebinde bulundu.

Balıkesir’in en işlek caddelerinden biri olan Milli Kuvvetler Caddesi’ni, hafta sonları 11.00-23.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatarak vatandaşların rahatça ve güvenle alışverişlerini yapmalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de sanatı sokağa taşıdı. Caddenin girişine sahne kurularak Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarının yetenekli sanatçıları; Ezgi Abacı, Metin Durgutlu, Cihangir İncemen ve Umut Ayral tarafından muhteşem bir konser gerçekleştirildi.

VATANDAŞLAR, GÜZEL BİR YAZ AKŞAMI GEÇİRDİ

Birbirinden güzel şarkılara eşlik eden vatandaşlar, aileleriyle ve arkadaşlarıyla birlikte güzel bir yaz akşamı geçirdiler. Balıkesir’in; böyle etkinliklere ihtiyacı olduğunu ve konserden çok memnun kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, her hafta konserlerin devam etmesi temennisinde bulunarak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkürlerini ilettiler.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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