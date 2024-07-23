Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere tercih desteği

''Geleceğin yolunda, Büyükşehir yanında'' sloganıyla üniversite sınavına giren gençlere, tercih döneminde faydalı olabilmek adına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 20 ilçede tercih noktaları açıyor. 24 Temmuz-2 Ağustos günleri boyunca her gün uzman eğitmenler, 09.00-18.00 saatleri arasında gençlere tercih desteği verecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gençlerin hayat yolunda önemli bir kavşak olan üniversite tercihlerini; en doğru ve akılcı şekilde yapmalarını sağlamak adına 20 ilçede tercih noktaları oluşturuyor. “Geleceğin yolunda, Büyükşehir yanında” sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında gençlere en faydalı şekilde tercih desteği verilmesini sağlamak amacıyla özel bir eğitim kurumu ile iş birliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, uzman öğretmenler eşliğinde 24 Temmuz-2 Ağustos günleri boyunca her gün 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. 20 ilçede bulunan tercih noktalarına gelen öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kendileri için en güzel tercihleri yapacak.

“BİZİM EN BÜYÜK MİRASIMIZ, ONLARIN GELECEĞİ”

Gençlerin geleceğini en iyi şekilde tasarlamaları ve en doğru tercihleri yapabilmeleri için bu hizmeti hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ahmet Akın “Balıkesir’imizin kıymetli evlatları, her şeyin en güzelini hak ediyor. Onlar için önem arz eden bu dönemde yanlarında olarak üniversite tercihlerini uzman ellerle birlikte yapmalarını sağlıyoruz. Gençlerimiz; okusun, hayallerine kavuşsun. Bizim en büyük mirasımız, onların geleceği. Hepsinin yüzünü güldürecek güzel bir tercih dönemi geçirmelerini ve gönüllerindeki üniversiteye gitmelerini diliyorum.” diye konuştu.

Tercih noktalarının adresleri 20 ilçe için aşağıdaki yer almaktadır:

Altıeylül: Avlu Balıkesir/Gençlik Ofisi

Atatürk Mahallesi, Laleli Sokak No:45

Ayvalık: 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi

150 Evler Mahallesi, Atatürk Bulvarı

Balya: Balya Belediyesi Meclis Salonu

Enver Paşa Mahallesi, Kurtuluş Caddesi

Bandırma: Ek Hizmet Binası Üst Kat Konferans Salonu

Hacıyusuf Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:32

Bigadiç: BALMEK Binası İdari Ofis Yanı

Fethi Bey Mahallesi Adalet Sokak No:6

Burhaniye: Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası

Kocacami Mahallesi Hürriyet Caddesi No:45

Dursunbey: BALMEK Binası Giriş Katı

Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:15

Edremit: BALMEK Binası

Emin Kuyu Caddesi Cami Vasat Mahallesi

Erdek: Erdek Belediyesi Halk Masası

Yalı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:5

Gömeç: BALMEK Binası İdari Ofis

Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:28

Gönen: Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası BALMEK Atölye

Malkoç Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2/1

Havran: BALMEK Binası Derslik 3

Mescit Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No: 17/A

İvrindi: BALMEK Binası İdari Ofis Yanı

Sakarya Mahallesi Belediye Arkası Sokak No:8/3 Kat/2

Manyas: BALMEK Binası Atölye 1

Yeni Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:32

Savaştepe: BALMEK Binası İdari Ofis Yanı

Cumhuriyet Mahallesi Belediye Bulvarı No:1

Sındırgı: BALMEK Binası

Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi No:5 Necip Fazıl Kültür Merkezi

Susurluk: BALMEK Binası Giriş Kat İdari Ofis

Yeni Mahallesi İstasyon Caddesi No:44