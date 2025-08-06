  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden plaj işgaline sıkı denetim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden plaj işgaline sıkı denetim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden plaj işgaline sıkı denetim
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yazın sahil bölgelerinde yaşanan yoğunluğa karşı plajlarda önlem almaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanlarında meydana gelen plaj işgallerine karşı denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, uyarılara kulak asmayan işletmeler için gerekli yaptırımları uyguluyor.

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte halk plajları tatilcileri ağırlıyor. Halktan gelen talepler üzerine sahillerdeki işgalleri engellemeye yönelik denetimler gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, sahilleri izinsiz kapatarak şezlong kiralayanlar ve malzemelerini koyan işletmeleri uyardı. Uyarıları dikkate almayan işletmelere de gerekli yaptırım uygulandı.

“HALKIMIZIN KONFORU İÇİN DENETİMLERİMİZ SÜRECEK”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, sorumluluk alanında bulunan sahil şeritlerinde hem görüntü kirliliğine sebep olan hem de tatilcilerin yaşamasına engel olan etkenleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. Vatandaşın rahat etmesi için var gücüyle çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin zabıta ekipleri tarafından sürekli uyarılan fakat kullanmadıkları halde sahilleri işgal eden malzemeleri toplamaya başladı. Gece ve gündüz bırakılan bisiklet kilitleri ve zincir ile kilitlenerek sabit bırakılan şemsiye, şezlong, kamp sandalyesi vb. eşyalar toplanarak sahilden uzaklaştırıldı. Denetimlerin süreceğini dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, “Sahillerdeki işgallere yönelik denetimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın konforlu ve rahat bir tatil geçirmesi için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum'' ''Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum'' Yapay zeka Süper Lig'in bu sezonki gol kralını ilan etti Yapay zeka Süper Lig'in bu sezonki gol kralını ilan etti Fatih Altaylı'dan olay olacak seçim ve Mehmet Şimşek iddiası Fatih Altaylı'dan olay olacak seçim ve Mehmet Şimşek iddiası 56'lık Jennifer Lopez İstanbul'u yaktı geçti! 56'lık Jennifer Lopez İstanbul'u yaktı geçti! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Hava fena bozacak Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! Hava fena bozacak Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var Ünlü yazar Diyanet'e tepki gösterip başörtüsünü çıkaracağını ilan etti Ünlü yazar Diyanet'e tepki gösterip başörtüsünü çıkaracağını ilan etti Girişi ücretli hale getirilen halk plajında gergin anlar! Girişi ücretli hale getirilen halk plajında gergin anlar! Sahte diplomalı psikolog halı yıkamacı çıktığı iddia edilen isimden ilk açıklama Sahte diplomalı psikolog halı yıkamacı çıktığı iddia edilen isimden ilk açıklama İstanbul'da İrlandalı boksörü hatırlatan kavga: 5 kişiyi dövdü! İstanbul'da İrlandalı boksörü hatırlatan kavga: 5 kişiyi dövdü!
Alzheimer olduğu bile iddia edilmişti... Şener Şen'in son hali ortaya çıktı Alzheimer olduğu bile iddia edilmişti... Şener Şen'in son hali ortaya çıktı MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş SGK mahkemelik oldu: Onbinlerce emeklinin maaşı değişebilir! SGK mahkemelik oldu: Onbinlerce emeklinin maaşı değişebilir! Ankara kulislerinden sızdı: Kabine revizyonu geliyor, Erdoğan'ın üstünü çizdiği bakanlar belli oldu! Ankara kulislerinden sızdı: Kabine revizyonu geliyor, Erdoğan'ın üstünü çizdiği bakanlar belli oldu! Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı İki ailenin laf atma kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var İki ailenin laf atma kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var Jose Mourinho canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Jose Mourinho canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Ağustos ayının ilk seçim anketinin sonuçları açıklandı Ağustos ayının ilk seçim anketinin sonuçları açıklandı İktidara yakınlığıyla bilinen cübbeliden ''işte sistemin gediği durum'' tepkisi geldi İktidara yakınlığıyla bilinen cübbeliden ''işte sistemin gediği durum'' tepkisi geldi Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu