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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden Sakarya’ya Güçlü Destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden Sakarya’ya Güçlü Destek
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Sakarya’da çıkan ve çevre illeri de etkileyen orman yangınlarıyla mücadeleye tam destek sağladı. Balıkesir İtfaiyesi, 6 araç ve 13 uzman personeliyle Sakarya’da yangınlarla mücadele çalışmalarına katıldı.

Ülkemizde son günlerde yaşanan orman yangınları, artan hava sıcaklıkları ve rüzgârın da etkisiyle geniş bir bölgeye yayılıyor. Eskişehir’de çıkan orman yangınlarında orman işçisi ve AKUT gönüllüsü 10 şehidimizin acısı tazeyken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de seferber oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde hem il genelinde hem de bölgede yangınlarla başarılı bir mücadele veren Balıkesir İtfaiyesi, AFAD’ın koordinesinde Sakarya’nın Geyve ilçesindeki orman yangınlarını söndürmek için görevlendirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin; İtfaiye Dairesi, Kent Estetiği Dairesi, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi’nden toplam 6 araç ve 13 uzman personel Sakarya’daki orman yangınlarıyla mücadeleye destek sağladı.

“YÜREĞİMİZ DAĞLANDI”

Yurdun dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarının acı dolu haberleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Eskişehir Seyitgazi’deki orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman işçilerimizin haberi yüreğimizi dağladı. Vatan toprağı için mücadele ederken şehit olan işçilerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim.” dedi.

BALIKESİR İTFAİYESİ SAKARYA’DA

Sakarya’da devam eden ve çevre illeri etkileyen orman yangınıyla mücadeleye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak AFAD koordinesinde tam destek sağladıklarını belirten Başkan Akın, “Balıkesir İtfaiyemiz Sakarya’ya gitti. Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla, AFAD koordinesinde 6 araç ve 13 mesai arkadaşımız yola çıktı. Kendi ilimizde, bölgemizde ve çevre şehirlerimizde çıkan her yangına yetişmeye çalışan, hızlı ve etkili müdahalelerle canlarını hiçe sayıp kahramanca mücadele veren tüm itfaiye ekibimizi kutluyorum. Hepsine Allah kolaylık versin.” ifadelerini kullandı.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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