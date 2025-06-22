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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden sınava giren öğrencilere tam destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden sınava giren öğrencilere tam destek
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın öncülüğünde öğrencilerin rahat ve sorunsuz bir Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geçirmesi için tüm imkânları seferber eden ekipler kent genelinde iki gün boyunca öğrenciler ve aileleri için sınav merkezlerine yakın noktalarda ikramlarda bulundu. Zabıta ekipleri ise sınava geç kalan öğrencileri sınav merkezlerine yetiştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilerin ve ailelerin heyecanına ortak oldu. Halkçı belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine yönelik ihtiyaca uygun hizmet üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenciler için tüm imkânları seferber etti. Eğitimin her alanında fırsat eşitliği sağlamak için yıl boyunca pek çok projeyle öğrencilerin yanında olan Başkan Akın, sınav günlerinde de gençleri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından sınav merkezlerine yakın noktalarda su, kek ve meyve suyu ikramları yapıldı. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de sınava geç kalan öğrencileri, sınav merkezlerine yetiştirmek için kent genelinde yoğun mesai yaptı.

MEYVE SUYU, KEK VE SU İKRAMI YAPILDI

21-22 Haziran tarihlerinde sabah erken saatlerde başlayan sınav öncesi sınav merkezlerinin yanında stant kuran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, öğrenciler ile aileleri için su, kek ve meyve suyu ikramında bulundu. Cumartesi günü Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi önü, Atatürk İlkokulu, Ali Hikmet Paşa İlkokulu, Muharrem Hasbi Koray Anadolu Lisesi, 15 Temmuz Anadolu Lisesi ve Rahmi Kula Anadolu Lisesi önünde ikram noktaları kuruldu.Pazar günü yapılan sınav öncesi ise; Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu, Ermişler Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mehmet Şeref Eğinlioğlu Ortaokulu, İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi, Altıeylül Yarış Ortaokulu ve Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesi’nin yanı sıra Dursunbey’de Mustafa Korkmaz Anadolu Lisesi ve Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu önünde öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ

Sınava girecek öğrencilere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından iki gün boyunca BTT’ye bağlı tüm otobüsler ücretsiz olarak hizmet verdi. Bunun yanı sıra sınava yetişmeye çalışan öğrenciler için de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler seferber oldu. Sınav merkezine ulaşmaya çalışan öğrencileri sınav merkezlerine hızlı bir şekilde ulaştıran zabıtalar günün kahramanları oldu. Öğrenciler ve aileleri, hayatlarının böylesine önemli bir anında verdiği desteklerle yanlarında olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ettiler.

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Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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