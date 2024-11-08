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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden susam üreticisine destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden susam üreticisine destek
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çiftçimize Destek Programı kapsamında üreticinin elinde kalan ürünlere satın alma garantisi vermeye devam ediyor. Bamyadan sonra susam da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından piyasa değerinin üzerinde bir fiyatla satın alınacak.

Planlı ve programlı desteklerle tarımsal üretimin kalitesini artırmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bamyadan sonra susam üreticilerinin de yüzünü güldürüyor. Balıkesir Tarım Ürünleri Anonim Şirketi (BATAŞ) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde 4 bin dekar alanda üretim yapan tüm çiftçilerden yaklaşık 40 bin ila 50 bin kilogram susam alınacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sındırgı’ya bağlı Taşköy, Umurlar, Düğüncüler, Çamalanı, Mumcu, Kocabey, İzzettin, Çelebiler gibi susam üretiminin yoğun olduğu bölgelerde üretilen susamlar piyasanın üzerinde bir fiyattan alınacak.

SATIN ALMA TÖRENİ 13 KASIM’DA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı’nın Pürsünler kırsal mahallesinde 13 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da susam alım töreni gerçekleştirecek. Tarlada kalan susamı, piyasanın üzerinde bir fiyatla alacak olan Başkan Akın, hasat alanında üreticilerle buluşacak. “Çiftçimizin sofrasındaki ekmeği büyütmenin derdindeyiz” diyen Akın, şehrin tarımsal üretimini planlı çalışmalarla artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Üreticinin tarlasında kalan susam; tahin ve susam yağı olarak değerlendirilip katma değeri yükseltilecek.

BÖLGE EKONOMİSİNİ KALKINDIRACAK

Sındırgı ve çevresinde bölge halkının önemli bir geçim kaynağı olan susam, köklü bir geçmişe sahip. İklimi ve toprak yapısıyla yüksek verimin elde edildiği Sındırgı’da susam üretimi geleneksel yöntemlerle yapılıyor. İlkbaharda ekilen ve sonbaharda hasat edilen susam, özellikle yağlık ve tahinlik olarak yetiştiriliyor. 2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre, Sındırgı’da toplam 4 bin 500 dekar alanda susam ekimi gerçekleştirilerek 203 ton susam üretildi. Ticaret Borsası’nın Nisan 2024 verilerine göre 20.673.520 TL olarak açıklanan susam üretiminin toplam değeri ile Sındırgı, Balıkesir’in en yüksek susam üretimine sahip ilçesi olarak ön plana çıkıyor. Balıkesir genelinde 8 bin 684 dekar alanda 479 ton susam üretiliyor. Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, susam üreticilerini destekleyerek bu değerli ürünü gelecek nesillere aktarmak için önemli bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiden alınacak olan susamın katma değeri artırılarak şehrin ekonomisine katkı sunacak.

 

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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