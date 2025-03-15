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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine müjde
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eğitime tam destek vermeye devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi ve Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerine, vize haftası boyunca geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Balıkesir Toplu Taşıma AŞ’ye ait toplu taşıma araçlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Sınav haftalarında öğrencilere kolaylık ve motivasyon sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında yaptığı gibi bu yılda üniversitelilere; vize ve final haftalarında ulaşımı ücretsiz hale getiriyor. 17-21 Mart günleri arasında Bahar Yarıyılı vize sınavlarına girecek olan Balıkesir Üniversitesi öğrencileri bu günler arasında Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Toplu Taşıma AŞ’ye ait toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz olarak okullarına ulaşımlarını sağlayacak. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileri de 7-11 Nisan günleri arasında gerçekleştirilecek Bahar Yarıyılı vize sınavları için kampüse ve ek binalara ulaşım sağlayan belediyeye ait toplu taşıma araçlarını ücretsiz olarak kullanabilecek.

GENÇLER İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Eğitime her zaman tam destek veren ve Balıkesir’i üniversite şehri yapma konusunda birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ‘‘Sınav dönemlerinde üniversiteli öğrencilerimize bir nebze katkıda bulunacak sınav haftalarına ücretsiz ulaşım hizmetimizi sürdürüyoruz. Şehrimizde; gençlerin hem eğitim anlamında hem de kültür ve sosyal hayatın aktif ve yeterli bir şehir olması yönünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dilerim.’’ diye konuştu.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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