Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''Ustalara Saygı'' konseri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 9 Nisan Çarşamba günü Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği ''Ustalara Saygı'' konseri ile Anadolu rock’ın efsaneleri Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray’ın unutulmaz şarkıları hayat bulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yaşayan bir kent hedefi doğrultusunda düzenlenen etkinlikler, şehrin sosyal hayatını geliştiriyor. Türk müziğinde silinmez izler bırakan Anadolu rock’ın ustaları Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray’ın unutulmaz eserlerinin seslendirileceği “Ustalara Saygı” konseri, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20.30’da Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası tarafından düzenlenen konserde izleyiciler, efsane sanatçıların şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşarken ustaları da sahnede anacak.