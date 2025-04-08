  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''Ustalara Saygı'' konseri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''Ustalara Saygı'' konseri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ''Ustalara Saygı'' konseri
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 9 Nisan Çarşamba günü Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği ''Ustalara Saygı'' konseri ile Anadolu rock’ın efsaneleri Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray’ın unutulmaz şarkıları hayat bulacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yaşayan bir kent hedefi doğrultusunda düzenlenen etkinlikler, şehrin sosyal hayatını geliştiriyor. Türk müziğinde silinmez izler bırakan Anadolu rock’ın ustaları Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray’ın unutulmaz eserlerinin seslendirileceği “Ustalara Saygı” konseri, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20.30’da Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestrası tarafından düzenlenen konserde izleyiciler, efsane sanatçıların şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşarken ustaları da sahnede anacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 9 Nisan Çarşamba günü Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği ''Ustalara Saygı'' konseri ile Anadolu rock’ın efsaneleri Cem Karaca, Barış Manço ve Erkin Koray’ın unutulmaz şarkıları hayat bulacak.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni Akit'ten Mahir Polat için tepki çeken başlık Yeni Akit'ten Mahir Polat için tepki çeken başlık Kar, sağanak, fırtına ve çamur yağmuru geliyor! Kar, sağanak, fırtına ve çamur yağmuru geliyor! İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik İmamoğlu ailesinin yazlık evinde dikkat çeken hareketlilik İstanbul'da korkunç olay: Pencereye ip bağlayıp intihar eti İstanbul'da korkunç olay: Pencereye ip bağlayıp intihar eti Ünlü rapçi ters kelepçeyle gözaltına alındı Ünlü rapçi ters kelepçeyle gözaltına alındı Yumurta kanatlandı, fiyatlar altı başını gidiyor! İşte artışın sebebi Yumurta kanatlandı, fiyatlar altı başını gidiyor! İşte artışın sebebi Bakan Yerlikaya açıkladı: Trafik Kanunu değişiyor Bakan Yerlikaya açıkladı: Trafik Kanunu değişiyor Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Sınır kapısına gizli kamera yerleştirildi, skandal ortaya çıktı Sınır kapısına gizli kamera yerleştirildi, skandal ortaya çıktı Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor
Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çekti Oyuncu Metin Yıldız'ın İmamoğlu paylaşımı tepki çekti Akaryakıt fiyatlarına haftanın ilk indirimi geldi Akaryakıt fiyatlarına haftanın ilk indirimi geldi Ahmet Çakar, Mourinho'ya ağzına geleni söyledi: ''Sınır dışı edilmeli'' Ahmet Çakar, Mourinho'ya ağzına geleni söyledi: ''Sınır dışı edilmeli'' Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? CHP İstanbul'da sokağa iniyor: Mitingin yeri ve saati açıklandı CHP İstanbul'da sokağa iniyor: Mitingin yeri ve saati açıklandı Olaylı derbi sonrası sular durulmuyor! Okan Buruk'tan Mourinho'ya yanıt gecikmedi Olaylı derbi sonrası sular durulmuyor! Okan Buruk'tan Mourinho'ya yanıt gecikmedi Ankara'da minibüsteki tacizci kamerada Ankara'da minibüsteki tacizci kamerada Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı! Yeni sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı! Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın sürpriz aşkı! Yeni sevgilisi Teşkilat'ın oyuncusu çıktı! Türkiye'nin saklı cenneti ''Gökkuşağı Tepeleri'' keşfedilmeyi bekliyor Türkiye'nin saklı cenneti ''Gökkuşağı Tepeleri'' keşfedilmeyi bekliyor ''Yılan Adası'' değil burası Hakkari! Her taşın altından onlar çıkıyor ''Yılan Adası'' değil burası Hakkari! Her taşın altından onlar çıkıyor