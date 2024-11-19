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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ''Can Dost'' aracı sokak hayvanları için yola çıkıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ''Can Dost'' aracı sokak hayvanları için yola çıkıyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yenileyerek hizmete sunduğu yerinde hayvan bakım ve tedavi aracı ''Can Dost''un Kasım-Aralık programı belli oldu. Bugün Savaştepe’den yola çıkan “Can Dost” her gün farklı ilçelere giderek sokak hayvanlarının sağlık taramalarını gerçekleştirecek.

Sokak hayvanları için tüm imkânlarını seferber eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yerinde hayvan bakım ve tedavi aracı “Can Dost” Kasım-Aralık programı kapsamında yola çıkıyor. İlk durağı bugün Savaştepe Hürriyet Meydanı olan Can Dost, 17 Aralık Salı gününe kadar 20 ilçenin her birinde farklı günlerde hizmet verecek. Sokak hayvanlarının kapsamlı sağlık taramasının yapıldığı Can Dost yerinde hayvan bakım ve tedavi aracında uzman veteriner hekimler tarafından sokak hayvanlarına parazit uygulaması, kuduz aşısı ve tedavi imkânı sunulacak.

İLK DURAK “SAVAŞTEPE”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü veteriner hekimleri, her gün farklı ilçelere giderek sokak hayvanlarını sağlık taramasından geçiriyorlar. Bugün gün boyu Savaştepe’deki Hürriyet Meydanı’nda sokak hayvanlarına hizmet verecek olan Can Dost’un ikinci durağı 20 Kasım Çarşamba günü Bigadiç Pazar Yeri olacak. Tüm ilçelerde saat 10.00 ile 16.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Can Dost; 21 Kasım Perşembe günü Sındırgı Cumhuriyet Meydanı, 22 Kasım Cuma günü Kepsut Cumhuriyet Meydanı, 25 Kasım Pazartesi günü Dursunbey Kent Meydanı, 26 Kasım Salı Balya Cumhuriyet Meydanı ve 27 Kasım Çarşamba İvrindi Atatürk Meydanı’nda olacak. 28 Kasım Perşembe günü Havran eski belediye binası önünde sokak hayvanlarına tedavi hizmeti sunacak olan Can Dost yerinde hayvan bakım ve tedavi aracı; 29 Kasım Cuma günü Edremit Akçay Sarıkız Meydanı, 2 Aralık Pazartesi günü Burhaniye Cumhuriyet Meydanı, 3 Aralık Salı günü Gömeç Cumhuriyet Meydanı ve 4 Aralık Çarşamba günü Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda olacak. 5 Aralık Perşembe günü Susurluk Heykel Meydanı ve 6 Aralık Cuma günü Manyas Atatürk Meydanı’nda sokaktaki canları tedavi edecek olan mobil tedavi aracı, 9 Aralık Pazartesi günü Gönen Hükümet Meydanı, 10 Aralık Salı günü Bandırma Cumhuriyet Meydanı, 11 Aralık Çarşamba günü Erdek Cumhuriyet Meydanı ve 12 Aralık Perşembe günü Marmara Adası’nda yer alacak.Can Dost yerinde bakım ve tedavi aracı 16 Aralık’ta Karesi  Millet Bahçesi’nde ve 17 Aralık’ta Atatürk Parkı’nda hizmet verecek.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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