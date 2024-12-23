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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ''Can Dost'' aracı sokaktaki canlar için yola çıktı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin ''Can Dost'' aracı sokaktaki canlar için yola çıktı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mobil hayvan bakım ve tedavi aracı “Can Dost”un Aralık-Ocak programı belli oldu. Can Dost, her gün farklı bir ilçede sokak hayvanlarına şifa dağıtacak.

Balıkesir’i güvenli bir kent haline getirmek için çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Can Dost” yerinde hayvan bakım ve tedavi aracı 20 ilçeyi tek tek gezerek sokak hayvanlarının tedavi ve sağlık taramalarını yapıyor. Aralık-Ocak programı kapsamında “Can Dost”, Savaştepe’den çıktığı yolculuğu 17 Ocak 2025’te Altıeylül’de tamamlayacak. Tüm ilçelerde farklı günlerde gerçekleşecek ziyaretlerde sokak hayvanlarının kapsamlı sağlık taramaları yapılacak. Uzman veteriner hekimler tarafından sessiz canların parazit uygulaması, kuduz aşısı ve tedavileri gerçekleşecek.

HER İLÇE TEK TEK ZİYARET EDİLECEK

Sokakta zor şartlarda yaşayan hayvanların daha kaliteli ve ulaşılabilir hizmet alabilmelerini sağlayan “Can Dost” 23 Aralık’ta Sındırgı Cumhuriyet Meydanı ve 24 Aralık’ta Kepsut Cumhuriyet Meydanı ile devam edecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren “Can Dost”; 25 Aralık’ta Dursunbey Kent Meydanı, 26 Aralık’ta Balya Cumhuriyet Meydanı, 27 Aralık’ta İvrindi Atatürk Meydanı, 30 Aralık’ta Havran eski belediye önü ve 31 Aralık’ta Edremit Altınoluk Cumhuriyet Meydanı’nda olacak. 2025’in ilk günlerinde 2 Ocak’ta Burhaniye Cumhuriyet Meydanı’nda, 3 Ocak’ta Gömeç Cumhuriyet Meydanı ve 6 Ocak’ta Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda ilçe ziyaretlerini sürdürecek olan “Can Dost”, 7 Ocak’ta Susurluk Heykel Meydanı’nda, 8 Ocak’ta Manyas Atatürk Meydanı’nda, 9 Ocak’ta Gönen Hükümet Meydanı’nda ve 10 Ocak’ta Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda hizmet verecek. Sokak hayvanları için tüm klinik imkânları seferber eden “Can Dost”un Aralık-Ocak programı 13 Ocak’ta Erdek Cumhuriyet Meydanı ve 14 Ocak’ta Marmara Adası Paşa Limanı’nı ziyaretlerinin ardından 16 Ocak’ta Karesi Millet Bahçesi ve 17 Ocak Altıeylül Atatürk Parkı’nda tamamlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mobil hayvan bakım ve tedavi aracı “Can Dost”un Aralık-Ocak programı belli oldu. Can Dost, her gün farklı bir ilçede sokak hayvanlarına şifa dağıtacak.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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