  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kış Spor Okulları'na kayıtlar başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kış Spor Okulları'na kayıtlar başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kış Spor Okulları'na kayıtlar başladı
Güncelleme:

Spor kültürünün yaygınlaşması ve çocukların spora teşvik edilmesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kış döneminde basketboldan yüzmeye kadar 6 farklı branşta eğitim verilecek Kış Spor Okulları için kayıtlar başladı.

Çocukları sporla tanıştırarak sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz eğitim vereceği Kış Spor Okulları kayıtları başladı. Okul döneminde öğrencilerin zamanını verimli kullanması ve yetenekleri doğrultusunda en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini teşvik etmek amacıyla açılan spor okulları, çocukların yeteneklerini sergilemelerine de fırsat tanıyacak.

5 İLÇEDE 6 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Altıeylül, Karesi, Bandırma, Manyas ve Edremit’te açtığı Kış Spor Okulları için kayıt toplamaya başladı. Uzman eğitmenler eşliğinde basketbol, futbol, voleybol, yüzme, jimnastik ve satranç olmak üzere 6 farklı branşta düzenlenecek Kış Spor Okulları’nda çocuklar, spor yaparak yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak. Kayıt için 0551 451 99 91 ve 0544 855 61 51 numaraları aranarak iletişime geçilebilecek. Kış Spor Okulları’na katılmak isteyenler ayrıca afiş üzerindeki kare kodu okutup formu doldurarak da kayıt oluşturabilecek.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni Akit zıvanadan çıktı: Kadın polis şehit oldu, Yeni Akit ''Kemalist Rejim'' dedi Yeni Akit zıvanadan çıktı: Kadın polis şehit oldu, Yeni Akit ''Kemalist Rejim'' dedi Minik kız çocuğunu tecavüzden maymunlar kurtardı Minik kız çocuğunu tecavüzden maymunlar kurtardı İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bodrum'da plaja kadar giren Yunan botu için ilk açıklama İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Bodrum'da plaja kadar giren Yunan botu için ilk açıklama Kansere yakalanan güzel şarkıcı saçlarına böyle veda etti Kansere yakalanan güzel şarkıcı saçlarına böyle veda etti Derya Uluğ konserinde sahneye çıkan zabıta şov yaptı Derya Uluğ konserinde sahneye çıkan zabıta şov yaptı Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a destek yalanlaması Aziz Yıldırım'dan Beşiktaş'a destek yalanlaması Zam'aydın Türkiyem: Benzine yine, yeniden zam geldi Zam'aydın Türkiyem: Benzine yine, yeniden zam geldi Suç makinesi polis katiliyle ortaya çıktı: Yeni bir suç örgütümüz daha var: Piton 82 Suç makinesi polis katiliyle ortaya çıktı: Yeni bir suç örgütümüz daha var: Piton 82 EYT'den sonra kademeli emeklilik geliyor! Şartlar belli oldu EYT'den sonra kademeli emeklilik geliyor! Şartlar belli oldu TBMM'nin ''çıtı çıkmayan'' vekilleri belli oldu: 48 vekil sadece oturmuş TBMM'nin ''çıtı çıkmayan'' vekilleri belli oldu: 48 vekil sadece oturmuş
Fenomen Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Fenomen Kübra Aykut, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti Kübra Aykut'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Kübra Aykut'un ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Narin cinayeti soruşturmasında yeni deliller bulundu Narin cinayeti soruşturmasında yeni deliller bulundu Serdar Ortaç kumarda ne kadar kaybettiğini ilk kez açıkladı Serdar Ortaç kumarda ne kadar kaybettiğini ilk kez açıkladı Metin Arolat'ın ölümünde şok iddia Metin Arolat'ın ölümünde şok iddia Kadın polis katiline çöp poşetli gözaltı sonrası Bakan Yerlikaya iddialara ateş püskürdü Kadın polis katiline çöp poşetli gözaltı sonrası Bakan Yerlikaya iddialara ateş püskürdü Ece Üner yine taşı gediğine koydu: ''Çöp kokana kadar neden beklendi ?'' Ece Üner yine taşı gediğine koydu: ''Çöp kokana kadar neden beklendi ?'' İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un intihar mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un intihar mektubu ortaya çıktı İstanbul'da öğretmen - öğrenci ilişkisi rezaleti İstanbul'da öğretmen - öğrenci ilişkisi rezaleti Çinliler ilk sırayı kaptırdı: İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri Çinliler ilk sırayı kaptırdı: İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri