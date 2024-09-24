Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Kış Spor Okulları'na kayıtlar başladı

Spor kültürünün yaygınlaşması ve çocukların spora teşvik edilmesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kış döneminde basketboldan yüzmeye kadar 6 farklı branşta eğitim verilecek Kış Spor Okulları için kayıtlar başladı.

Çocukları sporla tanıştırarak sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, 6-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ücretsiz eğitim vereceği Kış Spor Okulları kayıtları başladı. Okul döneminde öğrencilerin zamanını verimli kullanması ve yetenekleri doğrultusunda en az bir spor dalıyla ilgilenmelerini teşvik etmek amacıyla açılan spor okulları, çocukların yeteneklerini sergilemelerine de fırsat tanıyacak.

5 İLÇEDE 6 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Altıeylül, Karesi, Bandırma, Manyas ve Edremit’te açtığı Kış Spor Okulları için kayıt toplamaya başladı. Uzman eğitmenler eşliğinde basketbol, futbol, voleybol, yüzme, jimnastik ve satranç olmak üzere 6 farklı branşta düzenlenecek Kış Spor Okulları’nda çocuklar, spor yaparak yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak. Kayıt için 0551 451 99 91 ve 0544 855 61 51 numaraları aranarak iletişime geçilebilecek. Kış Spor Okulları’na katılmak isteyenler ayrıca afiş üzerindeki kare kodu okutup formu doldurarak da kayıt oluşturabilecek.