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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tercih desteğine gençlerden yoğun ilgi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tercih desteğine gençlerden yoğun ilgi
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ‘Geleceğin Yolunda, Büyükşehir Yanında’ sloganıyla 24 Temmuz’da başlattığı YKS tercih desteğine öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösteriyor. 20 ilçede 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilen YKS tercih desteği, 2 Ağustos’a kadar devam edecek.

Üniversite tercihi yapacak gençlerin en doğru şekilde tercihlerini yapabilmelerini sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın 20 ilçede kurduğu tercih noktaları gençler ve aileleri tarafından büyük ilgi görüyor. 24 Temmuz’da başlayan YKS tercih desteği, 2 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu günler aralığında her gün 09.00-18.00 saatleri arasında uzmanlar eşliğinde gençlere destek veren Büyükşehir Belediyesi, gençlerin en uygun tercihi yapmalarına yardımcı oluyor.

ÖNCELİK BAŞARI SIRALAMASI

Öğrencilere doğru tercihin nasıl yapılacağı konusunda yol gösteren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni Burcu Azkan “Başarı sıralamaları ve şehir bazında istek öncelikleri göz önüne alınıyor. Aynı zamanda ilgi duydukları alanlara göre bir sıralama ortaya çıkarıyoruz. Daha sonra en uygun şekilde ailelerinin ve kendilerinin de isteklerini aldıktan sonra; uygun, tutarlı, en doğru tercihi yapmak için uğraşıyoruz. Belediyenin yapmış olduğu bu çalışmayı çok doğru ve uygun buluyorum. Öğrencilerimiz, yoğun bir şekilde gençlik ofisine yanımıza geliyorlar. İyi dönütlerini alıyorum. Birkaç kişinin daha görüşünü aldıktan sonra tekrardan uğramak için ve tercihleri sonlandırmak için görüşmeler yapıyoruz.” diye konuştu. Öğrencilerin destek alacağı tercih noktaları ise şu şekilde:

Altıeylül: Avlu Balıkesir/Gençlik Ofisi

Atatürk Mahallesi, Laleli Sokak No:45

Ayvalık: 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi

150 Evler Mahallesi, Atatürk Bulvarı

Balya: Balya Belediyesi Meclis Salonu

Enver Paşa Mahallesi, Kurtuluş Caddesi

Bandırma: Ek Hizmet Binası Üst Kat Konferans Salonu

Hacıyusuf Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:32

Bigadiç: BALMEK Binası İdari Ofis Yanı

Fethi Bey Mahallesi Adalet Sokak No:6

Burhaniye: Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası

Kocacami Mahallesi Hürriyet Caddesi No:45

Dursunbey: BALMEK Binası Giriş Katı

Bozyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:15

Edremit: BALMEK Binası

Emin Kuyu Caddesi Cami Vasat Mahallesi

Erdek: Erdek Belediyesi Halk Masası

Yalı Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:5

Gömeç: BALMEK Binası İdari Ofis

Mehmet Akif Ersoy Caddesi No:28

Gönen: Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası BALMEK Atölye

Malkoç Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2/1

Havran: BALMEK Binası Derslik 3

Mescit Mahallesi Yılmaz Akpınar Bulvarı No: 17/A

İvrindi: BALMEK Binası İdari Ofis Yanı

Sakarya Mahallesi Belediye Arkası Sokak No:8/3 Kat/2

Manyas: BALMEK Binası Atölye 1

Yeni Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:32

Savaştepe: BALMEK Binası İdari Ofis Yanı

Cumhuriyet Mahallesi Belediye Bulvarı No:1

Sındırgı: BALMEK Binası

Camicedit Mahallesi Atatürk Caddesi No:5 Necip Fazıl Kültür Merkezi

Susurluk: BALMEK Binası Giriş Kat İdari Ofis

Yeni Mahallesi İstasyon Caddesi No:44

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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