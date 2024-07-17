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  4. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ballar İngiltere'den 3 ''Altın Ödül'' getirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ballar İngiltere'den 3 ''Altın Ödül'' getirdi

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ballar, alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından olan Londra Uluslararası Bal Ödülleri’ne; Çam Balı, Çiçek Balı ve Meşe Balı ile ayrı ayrı üç “Altın Ödül” kazanarak damgasını vurdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Karesi İlçesi Kabakdere Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Merkezi’nde uzman ellerde yetiştirilen arıların ürettiği ballar, Londra Uluslararası Bal Ödülleri’ne damgasını vurdu.

 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ürettiği ballar, alanında dünyanın en prestijli yarışmalarından olan Londra Uluslararası Bal Ödülleri’ne; Çam Balı, Çiçek Balı ve Meşe Balı ile ayrı ayrı üç “Altın Ödül” kazanarak damgasını vurdu.

Geçtiğimiz yıl; Püren Çiçek Balı ve Ihlamur Balı ile “Altın ​​​​Bal Ödülü”, Hayıt Balı ile de “Gümüş ​​​​Bal Ödülü” kazanan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ise; Çam Balı, Çiçek Balı ve Meşe Balı ile üç bal çeşidinde ayrı ayrı ‘Altın ​​​​Bal Ödülü’nün sahibi oldu.

 BBB’nin balları, Londra Uluslararası Bal Ödülleri’ne damgasını vurdu

BALIKESİR BALLARININ KALİTESİ ULUSLARARASI ALANDA TESCİLLENDİ

Her yıl dünya çapında pek çok ülkeden yüzlerce firmanın kendi üretimleri olan ballarla katıldığı Londra Uluslararası Bal Ödülleri’nden pek çok laboratuvar testi ve duyusal analiz kriterlerinden başarıyla geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi balları, ödül almaya hak kazanmasıyla kalitelerini uluslararası alanda kanıtlamış oldu.

 BBB’nin balları, Londra Uluslararası Bal Ödülleri’ne damgasını vurdu

TADIMLAR KÖR YÖNTEMİYLE YAPILDI

Balda mükemmellik ve kalitenin arandığı yarışmada jüri tarafından; kalite, koku, doku ve lezzet kriterlerine göre değerlendirmeler yapıldı. Adil bir oylama olması için ürünlerin ambalajsız ve herhangi bir ayırt edici özelliği görünmeden tadılması sebebiyle “kör” yöntemi kullanılan yarışmadan aldığı ödüllerle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ve Balıkesir’in balını dünyaya tanıttı.

 BBB’nin balları, Londra Uluslararası Bal Ödülleri’ne damgasını vurdu

3 BALIYLA AYRI AYRI ‘ALTIN ÖDÜL’ KAZANDI

İstanbul’da düzenlenen ödül törenine; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı temsilen Hayvansal Üretim, Mezbahalar ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllerini, Londra Bal Ödülleri Resmi Organizatörü George Kouvelis takdim ederek üç balının da “Altın Ödül’ kazanmasından dolayı tebrik etti.

 

 

 

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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