Balıkesir Büyükşehir, Cumhuriyet Bayramı Haftasında basketbolseverleri de unutmadı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet Bayramı Haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinliklerle basketbolseverlerin de gönlünde taht kuruyor. Etkinlikler kapsamında 3 gün boyunca devam edecek 3x3 basketbol turnuvasında dereceye giren sporculara ödüller verilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı Haftası kapsamında gerçekleştireceği etkinliklerle basketbolseverleri de sevindirecek. Birbirinden farklı spor etkinlikleri ile Cumhuriyet Bayramı’nı dolu dolu geçirmeyi sağlayan Büyükşehir, 3x3 basketbol turnuvası ile 3 gün boyunca basketbolseverlerin keyifli vakit geçirmesini sağlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik 24-25-26 Ekim günlerinde Esas On Burda Avm’de gerçekleştirilecek. Turnuvaya son başvuru tarihi ise 22 Ekim Çarşamba olarak belirlendi.

ŞAMPİYONA CUMHURİYET KUPASI VERİLECEK

Katılımın kontenjanlarla sınırlı olduğu turnuva; U10-10 yaş ve altı, U12-11-12 yaş ve altı (2014 ve sonrası doğumlular), U14-13-14 yaş (2013-2012 doğumlular), U16-15-16 yaş (2011-2010 doğumlular), U18-17-18 yaş (2008-2009 doğumlular), Büyükler-18 yaş üstü (2007 ve öncesi doğumlular) ve Masterler (31 yaş üstü) olmak üzere 7 kategoriden oluşuyor. Şampiyon olan takıma Cumhuriyet Kupası’nın takdim edileceği turnuvaya katılımın yoğun olması bekleniyor.