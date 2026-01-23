Balıkesir Büyükşehir haşerelere karşı kışlak mücadelesini sürdürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından haşereyle mücadele kapsamında 20 ilçede kış aylarında da halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve haşerelere karşı kışlak mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve haşerelere karşı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla 20 ilçede kışlak mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle kanal sisleme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vektörlerin üreme alanları ile alınabilecek önlemler hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, halkı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Kış döneminde rögar sistemlerinde saklanan vektör popülasyonunun azaltılmasıyla, yaz aylarında oluşabilecek yoğun üremenin kontrol altına alınması için tüm ilçelerde hizmet veren ekipler, halkın daha sağlıklı ve rahat bir sezon geçirmesini hedefliyor.

VEKTÖR POPÜLASYONU AZALTILIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında sivrisinek ve karasineklerin larva kaynakları tespit edilerek düzenli aralıklarla Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan biyosidal ürünler kullanılarak ilaçlama yapılıyor. Halk sağlığını korumak ve vektörel hastalıkların önlenmesini sağlamak için ekipler kış boyunca kanal sisleme ve kültürel mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vektörlerin kış aylarında barınma ve üreme alanı olarak kullandığı kanalizasyon hatları ile rögar sistemlerinde vektör popülasyonunun yoğun olduğu bölgeler ilaçlanırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları vatandaşların da takdirini topluyor.

“İLAÇLAMALARDAN ÇOK MEMNUNUZ”

Haşereyle mücadele çalışmalarından memnun olduğunu dile getiren Erol Çelik, “Gerçekten ilaçlamalardan çok memnunuz. Zamanında yetişiyorlar. Bu çalışmalarla birlikte sinekler daha da azalıyor. İlaçlama faaliyetleri geçen sene de güzeldi, bu sene de güzel. İki senedir iyi.” diyerek Başkan Akın’a teşekkürlerini iletti.

“AHMET BAŞKAN’IMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İnsan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Altınkum Mahallesi Muhtarı Gaye Üzeren, “Bu sene Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz erken müdahalede bulunarak umuyorum bu problemimizi en aza indirecek. Buradan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a ve ekibine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından iki senedir haşereyle mücadele faaliyetlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken Mükerrem Ayık, “Benim gördüğüm kadarıyla ilaçlama araçları sürekli geziyor, ilaçlanıyor. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Değerli Başkanımız Ahmet Akın’a da selamlar olsun. Ahmet Bey işinin erbabı zaten. Şu an çalışmalar çok güzel gidiyor.” şeklinde konuştu.