  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir haşerelere karşı kışlak mücadelesini sürdürüyor

Balıkesir Büyükşehir haşerelere karşı kışlak mücadelesini sürdürüyor

Balıkesir Büyükşehir haşerelere karşı kışlak mücadelesini sürdürüyor
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından haşereyle mücadele kapsamında 20 ilçede kış aylarında da halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve haşerelere karşı kışlak mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Halk sağlığını tehdit eden sivrisinek ve haşerelere karşı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla 20 ilçede kışlak mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle kanal sisleme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vektörlerin üreme alanları ile alınabilecek önlemler hakkında vatandaşları bilgilendiren ekipler, halkı bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Kış döneminde rögar sistemlerinde saklanan vektör popülasyonunun azaltılmasıyla, yaz aylarında oluşabilecek yoğun üremenin kontrol altına alınması için tüm ilçelerde hizmet veren ekipler, halkın daha sağlıklı ve rahat bir sezon geçirmesini hedefliyor.

VEKTÖR POPÜLASYONU AZALTILIYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında sivrisinek ve karasineklerin larva kaynakları tespit edilerek düzenli aralıklarla Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan biyosidal ürünler kullanılarak ilaçlama yapılıyor. Halk sağlığını korumak ve vektörel hastalıkların önlenmesini sağlamak için ekipler kış boyunca kanal sisleme ve kültürel mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vektörlerin kış aylarında barınma ve üreme alanı olarak kullandığı kanalizasyon hatları ile rögar sistemlerinde vektör popülasyonunun yoğun olduğu bölgeler ilaçlanırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları vatandaşların da takdirini topluyor.

“İLAÇLAMALARDAN ÇOK MEMNUNUZ”

Haşereyle mücadele çalışmalarından memnun olduğunu dile getiren Erol Çelik, “Gerçekten ilaçlamalardan çok memnunuz. Zamanında yetişiyorlar. Bu çalışmalarla birlikte sinekler daha da azalıyor. İlaçlama faaliyetleri geçen sene de güzeldi, bu sene de güzel. İki senedir iyi.” diyerek Başkan Akın’a teşekkürlerini iletti.

“AHMET BAŞKAN’IMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İnsan ve çevre sağlığının korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Altınkum Mahallesi Muhtarı Gaye Üzeren, “Bu sene Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz erken müdahalede bulunarak umuyorum bu problemimizi en aza indirecek. Buradan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a ve ekibine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesi tarafından iki senedir haşereyle mücadele faaliyetlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken Mükerrem Ayık, “Benim gördüğüm kadarıyla ilaçlama araçları sürekli geziyor, ilaçlanıyor. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Değerli Başkanımız Ahmet Akın’a da selamlar olsun. Ahmet Bey işinin erbabı zaten. Şu an çalışmalar çok güzel gidiyor.” şeklinde konuştu.

Bu Haberleri Kaçırma...

Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti
Fenomen Merve Taşkın ''gözaltı'' korkusuyla Türkiye'yi terk etti
Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu
Trump ''vazgeçtim'' dedi, altın ve gümüş tepetaklak oldu
İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu
İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu
Uçan Yol'da korkunç kaza: Biri viyadükten aşağı uçtu, diğeri asılı kaldı!
Uçan Yol'da korkunç kaza: Biri viyadükten aşağı uçtu, diğeri asılı kaldı!
RTÜK'ün hedefindeki Jasmine dizisine bir ceza daha!
RTÜK'ün hedefindeki Jasmine dizisine bir ceza daha!
Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu
Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu
Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı!
Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı!
Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da
Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın Balıkesir Haber Balıkesir Haberleri Balıkesir Son Dakika Balıkesir tv Ahmet Akın Haberleri Balıkesir Büyükşehir Haberleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üç polisin şehit düştüğü ilimizin Emniyet Müdürü değişti Üç polisin şehit düştüğü ilimizin Emniyet Müdürü değişti Depremde çadır satışı soruşturmasında Türkiye'yi şoke eden karar! Depremde çadır satışı soruşturmasında Türkiye'yi şoke eden karar! Bir dijital ödeme kuruluşuna daha operasyon: Onlarca gözaltı var! Bir dijital ödeme kuruluşuna daha operasyon: Onlarca gözaltı var! Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da Galatasaray transferi bitirdi; yıldız isim İstanbul'da Haldun Dormen'in vasiyeti son yolculuğunda yerine getirilecek Haldun Dormen'in vasiyeti son yolculuğunda yerine getirilecek Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı! Karayoluna çığ düştü, vatandaşlar yolda kalan araçlarında mahsur kaldı! Kumar masasında görüntülenen MHP'li isim görevden alındı Kumar masasında görüntülenen MHP'li isim görevden alındı Türkiye'yi terk etme kararı alan sosyal medyanın ünlü fenomenine çok ağır sözler! Türkiye'yi terk etme kararı alan sosyal medyanın ünlü fenomenine çok ağır sözler! Bacağından bıçaklanan genç öldü, yengesi cinayetten tutuklandı! Bacağından bıçaklanan genç öldü, yengesi cinayetten tutuklandı! İki çocuğun çığlıklarıyla ortaya çıktı... 14 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü İki çocuğun çığlıklarıyla ortaya çıktı... 14 yaşındaki kız çocuğu öldürüldü
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 2. mağlubiyetini aldı Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde 2. mağlubiyetini aldı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği soru ''yok artık'' dedirtti! Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elendiği soru ''yok artık'' dedirtti! En beğenilen siyasi liderler anketinin sonuçları açıklandı En beğenilen siyasi liderler anketinin sonuçları açıklandı DEM Parti YPG'li terörist için eylem başlattı! DEM Parti YPG'li terörist için eylem başlattı! Hiçbir şikayeti yoktu ama tek bir test ile hayatının şokunu yaşadı Hiçbir şikayeti yoktu ama tek bir test ile hayatının şokunu yaşadı Alyansına kadar sattı... 16 yıllık birikimi bir anda buhar oldu! Alyansına kadar sattı... 16 yıllık birikimi bir anda buhar oldu! Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu Mehmet Ali Erbil'in 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'ın ''çocuk'' açıklaması olay oldu İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu İstanbul'da polisleri bile şoke eden baskın: Ele geçirilenler değil bulunan düzenek olay oldu Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri Bir yanda kar diğer yanda yağmur; yağışlar devam edecek... İşte hafta sonunun hava durumu tahminleri TBMM'de ''emeklinin ruhuba El Fatiha'' kavgası! TBMM'de ''emeklinin ruhuba El Fatiha'' kavgası!