Balıkesir Büyükşehir Hizmetleriyle 2026’ya Güçlü Adımlar

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 2025 yılını geride bırakırken yaptığı açıklamayla vatandaşların yeni yılını kutladı. 2026 yılının tüm insanlığa sağlık, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Akın refah düzeyi artmış, güçlü bir kent için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın yeni yıl kutlama mesajı yayınladı. Tüm hemşehrilerinin yeni yılını kutlayan Akın yaptığı açıklamada, “Kuvayımilliye’nin başkenti, Cumhuriyetimizin güzel şehri Balıkesir’imizde birlik, dayanışma ve umutla geçen bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’in ışığında, onun ilkelerine olan bağlılığımızı her geçen gün daha da güçlendirerek 2026 yılına adım atıyoruz. Yeni yılın milletimize, Balıkesir ailemize ve tüm insanlığa barış, sağlık, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ ÜRETİCİ, GÜÇLÜ BALIKESİR DEMEKTİR”

2025 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizin ihtiyaçlarının kararlılıkla ele alındığını söyleyen Başkan Akın, “Tarım ve hayvancılık şehri olan Balıkesir’in bereketini artırmak için kırsal kalkınma projelerine büyük önem verdik. Hayvancılığın merkezlerinden biri olan şehrimizde kaliteyi ve verimliliği artıran uygulamaları yaygınlaştırdık; üreticilerimize teknik destek, eğitim ve ekipman desteği sağladık. Alım garantili politikalar, damızlık destekleri, tohum ve fide dağıtımları, tarımsal sulama yatırımları ve mera ıslah çalışmalarımızla hem üreticimizin maliyet yükünü azalttık hem de Balıkesir’in tarımsal potansiyelini artırdık. Yerel üretimin değerini artıran, Balıkesir markasını güçlendiren projelerle esnafımızın, girişimcimizin ve işletmelerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz.  Çünkü biliyoruz ki güçlü üretici, güçlü Balıkesir demektir.” şeklinde konuştu.

KUVAYIMİLLİYE’NİN BAŞŞEHRİ 2026’YA BİRLİK, DAYANIŞMA VE UMUTLA GİRİYOR

 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak herkese eşit ve adil hizmet ulaştırdıklarını söyleyen Akın, “Balıkesir, tarih boyunca Kuvayımilliye ruhuyla yoğrulmuş; birlik, cesaret ve vatan sevgisiyle destan yazmış bir şehirdir. Bu şanlı geçmişi geleceğe taşımak için Ulu Önder’imizin ‘Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma’ hedefini kendimize rehber ediyor; adaletli, kapsayıcı, üreten ve herkes için eşit hizmet üreten bir belediyecilik anlayışını sürdürüyoruz. Balıkesir’i Türkiye’nin parlayan yıldızı yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, 2026 yılının barış, bereket, sağlık ve huzur dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Hep birlikte daha güzel günlere, daha güçlü yarınlara…” sözleriyle tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.

