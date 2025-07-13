Balıkesir Büyükşehir ile konforlu, rahat ve hızlı ulaşım imkânı

Halkın modern ve konforlu ulaşım imkânlarından kesintisiz yararlanması için il genelindeki toplu taşıma standartlarını en üst seviyeye çıkaran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla artan seferler, hijyenik araçlar ve 7/24 canlı takip sistemi bulunan toplu taşıma araçları vatandaşlara aralıksız hizmet veriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, halkçı belediyecilik anlayışıyla vatandaşların öncelikli ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretiyor. Bölgenin en geniş coğrafyasına sahip illerden biri olan Balıkesir’de güçlü ulaşım ağıyla vatandaşlara hizmet veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yeni seferlerle halka kesintisiz hizmet veriyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş (BTT) yolcuların güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak ve sürdürülebilir, kaliteli ulaşım hizmeti sağlamak için online sistemler ile saha denetimlerini de kesintisiz olarak sürdürüyor. Günlük ortalama 1.351 olan sefer sayısını 1.561’e çıkaran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Akın’ın liderliğinde 41 yeni toplu taşıma hattıyla gelen taleplere anında cevap veriyor.

KALİTELİ HİZMET ANLAYIŞI YOLCU SAYISINI ARTIRDI

Yeni hatların açılmasıyla birlikte 2024 yılında günlük ortalama 28 bin kilometre mesafede yaklaşık 38 bin yolcuya hizmet veren BTT’nin toplu taşıma araçları bu yıl itibarıyla 35 bin kilometrede yaklaşık 42 bin yolcu taşıyor. Başkan Akın liderliğinde 229 olan filosunu 246’ye çıkaran BTT, 234 hat sayısını da 275’e yükseltti. Güçlü, dinamik ve tecrübeli kadrosuyla yolculara en iyi hizmeti sunan BTT, kırsal mahallelerden il merkezine kadar her noktada geniş araç filosuyla uzakları yakın ediyor.

İZLEME MERKEZİ İLE TÜM ARAÇLAR 7/24 CANLI TAKİP EDİLİYOR

Kent içi ulaşım ağını gelişen teknolojik çözümlerle sürdürülebilir kılan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş., “İzleme Merkezi” ile toplu taşıma hizmeti veren tüm araçları 7/24 canlı olarak takip ediyor. Bu sayede araç içi düzen ve temizlik kontrolleri de titizlikle yapılırken olası aksaklıklara anında müdahale ediliyor. Online sistemlerle vatandaşlara enerji ve zaman tasarrufu sağlayan BTT, saha denetimleriyle de hizmet kalitesini üst seviyede tutuyor.

MODERN, GÜVENİLİR VE ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM İMKÂNI

Vatandaşların modern, güvenilir ve erişilebilir ulaşım olanaklarından yararlanabilmesi için Başkan Akın liderliğinde çalışmalarını sürdüren BTT, yolcuların güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için toplu taşıma araçlarında öncelikli olarak; sürücü davranışları, güzergâh ve sefer ihlallerinin yanı sıra araç içi düzen ve temiz kontrollerini de düzenli aralıklarla gerçekleştiriy