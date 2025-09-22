Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi 3 ayda 3 bin 943 olaya müdahale etti

Balıkesir’de vatandaşların huzur ve güvenliği için 7/24 görev yapan Balıkesir İtfaiyesi, yaz sezonunda başarılı bir sınav verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 3 ayda toplam 3 bin 943 olaya müdahale ederken bu olaylarda 729 vatandaş ve 735 can dost kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla Türkiye’nin en büyük dördüncü, bölgenin ise en güçlü filoları arasında yer alma hedefiyle her geçen gün güçlendirilen Balıkesir İtfaiyesi, rutin çalışmalarının yanı sıra acil durumlara karşı hızlı ve etkili müdahaleleriyle de göz dolduruyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 1 Haziran- 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kamuoyu ile paylaşıldı. Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için 44 istasyonda 789 personel ve 178 araçla 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yaz sezonunda; 2 bin 439 yangın, bin 96 kurtarma, 230 trafik kazası, 176 suda arama kurtarma ve 2 su baskını olayına müdahale etti. 10 Ağustos’ta Sındırgı merkezli meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde yıkılan binaya bir dakika gibi kısa bir sürede intikal eden Balıkesir İtfaiyesi 5 vatandaşı enkazdan kısa zamanda başarıyla çıkardı. İtfaiye ekipleri, rutin çalışmaların yanı sıra doğal afetlerdeki hızlı ve etkin müdahaleleriyle de vatandaşların hayatına dokundu.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN HIZLI VE ETKİLİ MÜDAHALE

10 Ağustos’ta Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir dakika geçmeden bölgeye intikal eden Balıkesir İtfaiyesi, enkaz altında kalan 5 vatandaşı hızlı müdahaleyle kısa sürede enkazdan çıkardı. Depremin hemen ardından bölgedeki kırsal mahallelerde sağlıklı bilgi akışı sağlamak ve kamu güvenliğini korumak için 300 personeli araç ve ekipman desteğiyle birlikte deprem bölgesinden ayırmayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, başarılı çalışmalarıyla göz doldurdu.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİYLE ACİL DURUMLARA MÜDAHALE BİLİNCİ ARTIRILDI

İtfaiye Eğitim ve Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından 3 aylık süreçte Hizmet İçi Eğitim Programının yanı sıra vatandaşlara yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleriyle toplamda 4 bin 434 kişiye ulaşıldı. Eğitimler sayesinde hem personel hem de vatandaşların acil durumlara müdahale bilinci artırıldı. İtfaiye ekiplerince kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için bin 714 denetim gerçekleştirildi.

BALIKESİR İTFAİYESİ ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE SEFERBER OLDU

Şehrin görünmez kahramanları, il genelindeki orman ve arazi yangınlarının yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa ve Muğla’da da başta yangınlar olmak üzere birçok acil duruma güçlü filosu ve tecrübeli ekibiyle anında yetişti. Ülke genelinde yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgâr sebebiyle etkisini artıran orman yangınlarına Orman Bölge Müdürlüğü gibi paydaşlarla hızlı müdahalelerle başarılı bir söndürme çalışması gerçekleştiren Balıkesir İtfaiyesi, il genelinde yangınların büyümeden söndürülebilmesi için de seferber oldu.

“TÜM EKİBİMİZLE GECE GÜNDÜZ GÖREV BAŞINDAYIZ”

Hava sıcaklıklarının normalin üzerinde seyrettiği yaz aylarında başta yangın olmak üzere birçok kurtarma operasyonuna imza attıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’ın liderliğinde şehrimizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak için tüm ekibimizle birlikte gece gündüz demeden sahada görevimizin başındayız. Geçtiğimiz ay Sındırgı ilçemizde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin hemen ardından neredeyse 1 dakikalık süreçte bölgeye intikal ettik. Yıkılan binadaki vatandaşlarımızı kısa zamanda enkazdan çıkardık. Sonrasında da tecrübeli ekibimiz, son teknoloji araç ve ekipmanlarımızla bölgeden ayrılmadık. Özellikle yaz aylarında artan yangınlarla mücadele büyük bir gayretle çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Sadece ilimizde değil bölgemizde çıkan yangınlara da tecrübeli ekibimiz ve son teknoloji araçlarımızla destek verdik. Tehlikeye düşmüş olan vatandaşlarımızın ve can dostlarımızın imdadına yetiştik. Doğal afetlerden kazalara, yangınlardan arama kurtarma çalışmalarına kadar geniş bir faaliyet alanında çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.