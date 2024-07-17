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Balıkesir Büyükşehir Macarlar ve Kabakdere’de aşure hayrı düzenledi

Balıkesir Büyükşehir Macarlar ve Kabakdere’de aşure hayrı düzenledi
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Aşure Günü olarak idrak edilen Muharrem Ayının 10’uncu günüde; Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Macarlar Mahallesi ile Karesi ilçesine bağlı kırsal Kabakdere Mahallesi’nde 4 bin kişilik aşure hayrı düzenledi.

Her yıl Muharrem Ayının 10’uncu gününde idrak edilen Aşure Günü kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından aşure hayrı gerçekleştirildi. Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Macarlar Mahallesi’nde 2 bin kişilik, Karesi ilçesine bağlı kırsal Kabakdere Mahallesi’nde 2 bin kişilik olmak üzere toplamda 4 bin kişilik aşure hayrı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne vatandaşlar teşekkür etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akına vekâleten Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ferit Gündoğdu, Macarlar ve Kabakdere Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Ahmet Akın’ın selam ve sevgilerini ileten Gündoğdu, vatandaşların Muharrem Ayını kutladı.

Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı boyunca şehrin farklı noktalarında vatandaşlara aşure ikramında bulunmaya devam edecek.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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