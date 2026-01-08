Balıkesir Büyükşehir ulaşım konforunu artırıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla yenilenen yollar vatandaşlara rahat bir nefes aldırıyor. Bu kapsamda halkın öncelikli talepleri arasında yer alan Susurluk ilçesi Demirkapı- Ömerköy mahalleleri arasındaki 2 bin 200 metrelik yolda gerçekleştirilen çalışma kapsamında yolun altyapı ve genişletme çalışmaları kısa sürede tamamlandı.

Ulaşım konforunu artırmak için kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yol standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla Susurluk ilçesi Demirkapı ve Ömerköy mahalleleri arasındaki yolda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Mevcut hali 6 metre olan yolda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştiren çalışmaların tamamlanmasıyla yol genişliği 10 metreye çıkarılarak trafik güvenliği artırıldı. Ayrıca yenileme çalışmalarıyla yol daha modern ve konforlu bir hale getirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin modern ve güvenli ulaşım imkânlarını artırmaya yönelik çalışmaları bölge halkının da takdirini topladı.

“YOLDAN İKİ ARAÇ YAN YANA GEÇEMİYORDU”

Yolun eski halinin çok dar ve kullanışsız olduğunu söyleyen Şemsi Erdem, “Köyümüzün yolu çok dardı, köyün girişleri dardı. İki araç yan yana geçemiyordu. Kamyon geldiği zaman ikisi de şarampole giriyordu ve devrilme tehlikeleri yaşıyorlardı. Ama şimdi bu sorun da ortadan kaldırıldı.” diyerek yolun yeni halinden çok memnun kaldıklarını söyledi.

“YOLUMUZ ÇOK GÜZEL OLDU”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sorunu duyar duymaz hemen ekipleri yönlendirdiğini söyleyen Susurluk ilçesi Gökçedere Mahalle Muhtarı Ruşen Özhan, “Yolumuz çok bozuktu. Hem dardı hem çok patlak vardı yolda. Allah razı olsun emeği geçenlerden. Şu an çok güzel. Yenilendi ve genişledi. Ahmet Başkan’ımız bu işe ilgisiz kalmadı sağ olsun.” diyerek memnuniyetini paylaştı.

“AHMET BAŞKAN’IMIZA HER ZAMAN YANIMIZDA OLDUĞUNU HİSSETTİRDİĞİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Çalışmaların kısa sürede tamamlandığını ve yolun çok güzel olduğunu söyleyen Susurluk ilçesi Ömerköy Mahallesi Muhtarı Sevim Yılmaz, “Yolumuz çok dardı. İki aracın yoldan geçmesi mümkün değildi ama şimdi yolumuzun genişliği 10 metreye ulaştı. Ulaşım bize daha da kolaylaştı. Bizim bu yıllardır beklediğimiz bir hizmetti. Ahmet Başkan’a çok teşekkür ediyorum, bize her zaman yanımızda olduğunu hissettirdiği için.” ifadelerini kullandı.