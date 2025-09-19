  1. Anasayfa
Balıkesir Büyükşehir, yıllardır hizmet bekleyen yolları asfaltla buluşturuyor

Balıkesir Büyükşehir, yıllardır hizmet bekleyen yolları asfaltla buluşturuyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma, Erdek ve Gönen’de yıllardır hizmet bekleyen yollar eş zamanlı çalışmalarla modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara genelinde yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla hem ilçe merkezlerinde hem de kırsal mahallelerde vatandaşların uzun süredir beklediği yatırımlar hayata geçiriliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma’da uzun yıllar göz ardı edilen Cumhuriyet Caddesi’nde asfalt çalışmalarını tamamladı. Daha önce tamamen toprak olan ve sahil bandına yakışmayan caddenin 800 metrelik bölümü uçtan uca asfaltlanarak sahil bandıyla Livatya birbirine bağlandı.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Bandırma’da Büyükşehir Belediyesi ile Bandırma Belediyesi iş birliğinde kentin farklı noktalarında da toplamda 5,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Bu kapsamda Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Liman Sahası Sokak’ta 1 kilometrelik yol modern bir görünüme kavuştu. Mehmetçik Caddesi’nde 600 metrelik asfaltlama yapıldı. Şehit Cemil Kaya Caddesi ve çevresindeki ara sokaklarda 1,6 kilometrelik yol yenilendi. Yine Şehit Hakan Palabıyık Caddesi ve bağlantı yollarında 1,5 kilometrelik çalışma gerçekleştirildi. Ziraat Bahçesi Yolu Sokak’ta ise 800 metrelik kısım tamamen asfaltla kaplandı. Çalışmalar Yeni Mahalle’de hız kesmeden sürüyor.

KIRSAL MAHALLELERDE YOL SEFERBERLİĞİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları Bandırma ile sınırlı kalmadı. Erdek’in Karşıyaka Mahallesi’nde Hakimin Koyu olarak bilinen güzergahta 1 kilometrelik yol sathi asfaltla kaplandı. Gönen’de ise uzun yıllar dar olması nedeniyle kazalara sebep olan Gönen Tütüncü Yolu, Keçeler Mahallesi bağlantısıyla birlikte genişletilerek asfaltlandı. Ayrıca Çınarlı ile Üçpınar Mahalleleri arasında sıfırdan inşa edilen 1,5 kilometrelik yol ve Gönen’in Çanakkale sınırında yer alan Fındıklı Mahallesi ile Yeşilköy arasındaki 3 kilometrelik yol da asfalt kaplama ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

